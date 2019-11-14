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Видео кровавой бойни в колледже Благовещенска попало в сеть. Студент расстрелял учащихся

13:06 14.11.2019 Фото: pixabay.com
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В перестрелке погибли двое, три человека получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.

Видео кровавой бойни в колледже Благовещенска попало в сеть. Студент расстрелял учащихся
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Благовещенске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»)», — говорится в сообщении.

Примерно в 10:00 (04:00 мск) 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл огонь по одногруппникам. Предположительно, инцидент произошел после того, как его удалили из аудитории за опоздание, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным следствия, юноша устроил стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего ружья. В результате погиб 19-летний парень и еще трое молодых людей получили ранения, после чего были госпитализированы. Отмечается, что после инцидента студент покончил с собой.

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, был тихим и спокойным парнем. Об этом рассказали знакомые с ним учащиеся.

«Пришел в колледж с ружьем и начал стрелять. Никто его не обижал», — приводит слова одного из очевидцев РЕН ТВ.

Сообщается, что оружие было зарегистрировано на стрелявшего.

По предварительным данным, причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.

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