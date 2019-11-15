Убитая аспирантка СПбГУ не могла ни на кого бросаться с ножом, заявила ее школьный учитель

Директор школы, где училась убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Людмила Озарян назвала девушку «талантливым ребенком из очень положительной семьи».
«Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург», — рассказала педагог телеканалу «Звезда».
Озарян также усомнилась в том, что Ещенко могла бросаться на кого-то с ножом, о чем заявил в суде подозреваемый в убийстве девушки историк Олег Соколов.
Жестокое убийство выпускницы СПбГУ
По предварительным данным, Соколов, уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.
Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Источник: РИА Новости