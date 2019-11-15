Убитая аспирантка СПбГУ не могла ни на кого бросаться с ножом, заявила ее школьный учитель

Людмила Озарян назвала девушку «талантливым ребенком из очень положительной семьи». По версии следствия, ее застрелили расчленил доцент Олег Соколов, с которым жила Анастасия Ещенко.

Суд отправил Соколова под арест на два месяца

Директор школы, где училась убитая аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Людмила Озарян назвала девушку «талантливым ребенком из очень положительной семьи».

«Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург», — рассказала педагог телеканалу «Звезда».

Озарян также усомнилась в том, что Ещенко могла бросаться на кого-то с ножом, о чем заявил в суде подозреваемый в убийстве девушки историк Олег Соколов.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

По предварительным данным, Соколов, уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета, 7 ноября застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Как писали СМИ, после этого мужчина хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, переодевшись Наполеоном.

Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.

В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.

Источник: РИА Новости