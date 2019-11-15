Что такое любовь? Как признаться в любви

Признаваться в любви нужно в расслабленной обстановке

Как признаться в любви? Этим вопросам чаще всего задаются молодые жители Бердска. Но ведь любви все возрасты покорны. Опытный клинический психолог Новосибирска, Бердска и Искитима Оксана Ровинская разрушает стереотип — женщина может признаться в любви первая. Зачастую девушкам нужно проявлять инициативу, чтобы отношения имели развитие.

Что такое любовь

Любовь, это не те чувства, которые испытывают люди на начальном этапе знакомства. В самом начале отношений преобладают мощные эмоции, связанные с влюбленностью, влечением, своеобразная «химия», которая дает выработку в организме и выброс в кровь большого количества адреналина, что дает ощущение «эйфории», которую многие принимают за любовь. Любовь — это не эмоция, а — глубокое чувство, к которому человек приходит через некоторое время после знакомства и отношений.

Чаще молодежь говорит «я тебя люблю» в первую неделю знакомства. Но это не любовь. Мы видим человека и происходит выброс адреналина, который воспринимается и трактуется человеком, как чувство любви, но это лишь мощная эмоция.

Истинное чувство любви приходит намного позже. Когда человек понимает и принимает партера таким, какой он есть и не пытается его изменить, ему нравится проводить время со второй половиной, быть с ним не только в радостные моменты жизни, но и в тяжелые. Поддерживать его всегда и во всем, заботиться, принимать участие в его жизни, ожидая при этом подобной взаимности. Тогда можно говорить о чувствах.

Как понять, что любит

Бытует мнение, что девушка должна дождаться первого шага от мужчина, услышать признание в любви от него. Статистика доказывает: и мужчины, и женщины признаются, что хотели бы услышать «я люблю тебя» первыми.

— Оба партнера испытывают некоторое чувство страха, напряжение, порой невыносимое, от эмоций переполняющих их. Каждый из партнеров не уверен в том, получит взаимность после своего признания, поэтому сдерживает свои чувства. Порой, чтобы лишний раз убедиться в них самому. При этом считывает сигналы и косвенные признаки наличия схожих чувств партнера. Признание в чувствах помогают понять паре, как вести себя дальше в тандеме. Не нужно сдерживать свои эмоции, но и распахивать настежь двери в сердце тоже не стоит. Нужно понаблюдать, как ведет себя партнер в отношениях, постепенно давая отношениям развиваться, — советует Оксана Ровинская.

Конечно, в начале отношений каждая из сторон демонстрирует друг другу свои самые лучшие качества, так как хочет понравиться и очаровать своей персоной, завоевать его или ее. Для того, чтобы понять, что это действительно любовь, должно пройти некоторое время, так называемый «конфетно-букетный» период ухаживаний. Если партнер настроен серьезно, то он постепенно демонстрирует уважение к партнеру и ценность его присутствия, общения с ним, важность, подтверждая поступками, всем своим видом, что «ты мой партнер, главный приоритет в моей жизни».

Он знакомит половинку с родными и близкими людьми, совместно проведенное время увеличивается, появляются общие дела и хобби. Любящий не стесняется и не опасается находится вместе в общественных местах. Встречая знакомых, охотно представляет своего партнера. Если вы видите, что любимый человек при этом еще заботится о вас, уделяет вам время и помогает справляться с бытовыми, финансовыми проблемами, то можно предположить, что у вас все серьезно и это настоящая любовь.

Как признаться в любви

Если внутри есть чувство и ты видишь, что партнер не может сделать заветный шаг первым, то иногда его стоит подтолкнуть к такому разговору. Ведь эмоции захлестывают человека, порой их нет сил терпеть. Но не нужно это делать публично. Как правило, за такими громкими признаниями в любви скрывается демонстрация эмоций. Чаще это всего лишь инсценировка чувств, подразумевающая модель «давай поиграем в любовь».

— Лучше это делать в расслабленной обстановке. Если вы решили признаться в любви в транспорте, не нужно кричать на весь автобус «я люблю его». Можно просто сказать: «Слушай, мне с тобой так хорошо. Я чувствую себя уверенно, спокойно и защищено. Ты самый лучший. Ты делаешь меня счастливой. Если я злюсь на весь мир, на всех, но я никогда не могу злиться на тебя. А если даже разозлюсь, то ты для меня самый близкий и родной человек». Тогда даже не обязательно говорить эти три слова. Это равнозначно словам «я люблю тебя». Ведь человеку, которому адресуются эти слова, нужно понимать, что они значат, — рассказывает секреты идеального признания в любви Оксана Анатольевна.

Может пара смотрела телевизор, и девушка, положив голову на плечо любимому мужчине, сказала: «Всю жизнь бы вот так проводила все время с тобой». Это значит она призналась и не держит в себе тайну.

Существует женщины, которые нуждаются в ежедневном признании в любви от мужчин. В этом случае нужно задуматься: пакеты с едой, финансовая помощь, забота о детях – это все «я люблю тебя».

Как отреагировать на признание в любви

Безусловно, признаваясь в любви, вторая половина ждет ответной реакции. Если есть взаимность, то нужно ответить: «Знаешь, у меня то же самое. У меня подобные чувства». Тогда пара допускает и признает, что это любовь.

Но не всегда человек осознает, что может ответить взаимностью. Тогда стоит прямо сказать: «Извини, я не могу ответить на твои слова тем же именно сейчас, потому что я еще не разобрался(лась) в этом». Здесь важно объяснить, почему мужчина или женщина не готова к серьезным отношениям.

— Возможен вариант, когда вторая половина испытывает адреналин при встрече и эйфорию, но пока не понимает — любовь ли это. Важно мягко сказать, например, такую фразу: «Меня будоражит при виде тебя. Но давай попробуем. Посмотрим, как будут развиваться наши отношения. Мне нужно время, чтобы понять истинные чувства к тебе», — советует Оксана Ровинская. — Человеку, который говорит и открывает свои чувства, становится легче от того, что он сказал. Не нужно бояться напряжения от предстоящей беседы. Чувство неопределенности мучает больше, чем когда ты признался и тебе отказали.

Но даже неопределенный ответ партнера не означает отказ, не значит «я не люблю тебя». Партнер начинает задумываться: а что я испытываю к этому человеку? Фактически признанием любви мы провоцируем вторую половину на то, чтобы он быстрее определился со своими чувствами. Если они есть, то партнер начнет их осознавать. Осознает и скажет: «Я не могу без тебя! Я готов ради тебя на большее». Любите и будьте любимы!