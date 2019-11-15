Повысить тариф на мусор ради покупки контейнеров просит регоператор «Экология-Новосибирск»

В регионе не хватает емкостей для сбора отходов и денег на их приобретение. Повысится ли тариф, департамент решит в декабре. Депутаты требуют разорвать договор с региональным опреатором, оценивая его работу неудовлетворительно.

Регоператор «Экология-Новосибирск» просит повысить тариф

Просит повысить тариф по сбору мусора регоператор Правительство Новосибирской области. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела внешних коммуникаций Ольга Правосудова ООО «Экология-Новосибирск», размер платы за обращение с ТКО устанавливает департамент по тарифам региона. Какое решение примут чиновники станет известно в декабре. Напомним, что заксобрание Новосибирской области готово разорвать договор с мусорным оператором. Строительный комитет неудовлетворительно оценил работу регионального оператора. «Экология-Новосибирск» должна 700 млн перевозчикам.

Регоператор направил на рассмотрение в департамент предложение об установлении единого тарифа. Они устанавливаются не позднее 20 декабря года.

— В частности предлагается включить расходы на приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и их содержание, в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования. В настоящее время представить информацию о НВВ, расходах на приобретение контейнеров, а также о планируемом изменении единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на 2020 год не представляется возможным, поскольку документы находятся на рассмотрении в органе регулирования, — сообщила Ольга Правосудова 15 ноября.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» задавали вопросы, как быть тем, кто уже купил сами себе контейнеры.

— Почему я должна платить больше, если у меня уже есть контейнер? — спрашивала Наталья жительница Агролеса.

Этот вопрос был задан в запросе «Курьер. Среда. Бердск» в компанию «Экология-Новосибирск», но ответа на него не поступило.

Схема расстановки контейнеров и бункеров для мусора будет согласовываться с министерством жилищно-коммунального хозяйства региона, а также с органами местного самоуправления. Приказ об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО будет опубликован в декабре. Читайте подробности в ближайшее время.