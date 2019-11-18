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Опасный лед: После 20-градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске

11:15 18.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Гулявшие на берегу бердчане проверили лед — он проваливается. Но бердских рыбаков это не останавливает.

Опасный лед: После 20 градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
Лед на побережье Обского моря остается нестабильным

Поражаются безумному риску рыбаков, выходящих на лед ради сомнительного улова, жители Бердска.

Несмотря на то, что 15 и 16 ноября стояли по-настоящему зимние морозы, лед на Обском море был некрепким. В этом убедились бердчане, гулявшие рядом с побережьем.

— Лед тонкий, нестабильный, проваливается, мы это проверили. Между тем рыбаки выходят на акваторию и подвергают свою жизнь смертельной опасности, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Иванова.

Напомним, утром 15 ноября в полынье в районе железнодорожного моста тонул рыбак.

Группа из трех спасателей отправилась на место. К берегу они прибыли на автомобиле «ГАЗель». Дальше пошли пешком.

— Ползли, шли, проваливались. Льда-то еще практически нет. Обнаружили рыбака в 300 метрах от береговой полосы. Все это расстояние тащили его на спасательном круге до берега. И еще по берегу метров 500 — до машины скорой помощи. «Скорая» подъехала со стороны ул. Калинина. По грубым подсчетам мужчина в возрасте 50-60 лет пробыл в состоянии переохлаждения около часа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Пострадавшего доставили в реанимации бердской ЦГБ.

Сотрудники МЧС предупреждают: лед на водоемах Новосибирской области непрочный.

В Новосибирской области на реках Обь, Тартас, Омь, Бердь и Тара продолжается формирование ледостава, однако в связи с колеблющимися температурами воздуха, лед сохраняет свою непрочность и является небезопасным для выхода и выезда. Специалисты МЧС России призывают граждан воздержаться от выхода на ненадежный лед.С учетом того, что процесс ледообразования только начался, а температура воздуха колеблется, лёд (особенно под снегом и сугробами) не безопасен.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России обращают внимание на любителей зимней рыбалки. Само по себе это занятие не безопасное, а в данный период – рискованное для жизни. Провал под лед, переохлаждение, обморожения, и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности.

Спасатели МЧС России обращаются к родителям с просьбой уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.

Если вы увидели, что человек провалился под лед необходимо сделать следующее:

— Сообщить о происшествии спасателям по номеру телефона 101 или 112;

— Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

— Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

— Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Опасный лед: После 20 градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
Опасный лед: После 20 градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
Опасный лед: После 20 градусных морозов проваливается лед на Обском море в Бердске
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