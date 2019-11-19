19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Альтернатива виагры: Орехи повышают качество сексуальной жизни

16:37 19.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Действительно ли орехи могут улучшить половую жизнь, а также качество семени мужчин? Сколько орехов нужно есть, чтобы повысить уровень сексуального желания, узнаем в статье.

Альтернатива виагры: Орехи повышают качество сексуальной жизни
Включение в рацион орехов помогает повысить уровень сексуального желания и качество оргазма
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Альтернатива виагры: Орехи повышают качество сексуальной жизни

Альтернатива виагры: Орехи повышают качество сексуальной жизниУчительница забеременела от одинадцатиклассника в Новосибирской школеЕщё 2 новости

Всего 60 г орехов могут улучшить сексуальную жизнь. Напомним, что с проблемами в сексе сталкивается каждый третий взрослый человек.

Исследователи провели первую научную работу, определяющую влияние питания на сексуальную жизнь людей репродуктивного возраста. Их интересовало, регулярное употребление орехов и половая жизнь, а также качество семени мужчин. Известными факторами риска импотенции и снижения либидо считают курение, злоупотребление алкоголем, нехватку физических нагрузок, стресс и нездоровое питание. В исследовании приняли участие 83 человека, которые придерживались традиционной западной диеты, содержащей большое количество жирной пищи, углеводов, но минимум овощей и фруктов.

Участников исследования разделили на две группы: в первой продолжали следовать западному питанию в течение 14 недель , включив в него ежедневную порцию из 60 г грецких орехов, миндаля и фундука. Во второй группе никаких изменений в питании сделано не было, эта группа оставалось контрольной. К концу периода наблюдений каждый участник заполнил вопросник из 15 пунктов,затрагивающий качество его сексуальной жизни

Выяснилось, что включение в рацион орехов помогло повысить уровень сексуального желания и качества оргазма даже у тех людей, кто продолжал следовать нездоровой западной диете. А это значит, что в некоторых случаях орехи могут стать неплохой природной альтернативой виагре.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ежедневно употребляете орешки? Какие любите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРайффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске
18:12 19-11-2019
Райффайзенбанк закрыл свое единственное отделение в Бердске
БердскСтарика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске
18:00 19-11-2019
Старика с болезнью Паркинсона обнаружили на полу спасатели в Бердске
БердскПросят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска 2
17:45 19-11-2019
Просят землю под парковку предприниматели на ул. Лунная Бердска
БердскСняли судимость с экс-директора винодельческой компании Ирины Власенко в Бердске
17:37 19-11-2019
Сняли судимость с экс-директора винодельческой компании Ирины Власенко в Бердске
Крупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской области
17:33 19-11-2019
Крупную площадку для временного накопления мусора откроют в 2019 году в Новосибирской области
Точная формула для пересчета возраста собак в человеческий: посчитай сколько твоему Бобику лет!
17:33 19-11-2019
Точная формула для пересчета возраста собак в человеческий: посчитай сколько твоему Бобику лет!
Ведет к раку провоцирующее рубцевание кожи на ладонях заболевание
17:30 19-11-2019
Ведет к раку провоцирующее рубцевание кожи на ладонях заболевание
БердскОчень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми
17:30 19-11-2019
Очень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми
Опровержение
17:18 19-11-2019
Опровержение
За 300 тысяч рублей разрешат официально продавать красивые автономера в России
17:15 19-11-2019
За 300 тысяч рублей разрешат официально продавать красивые автономера в России