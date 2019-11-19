Альтернатива виагры: Орехи повышают качество сексуальной жизни

Действительно ли орехи могут улучшить половую жизнь, а также качество семени мужчин? Сколько орехов нужно есть, чтобы повысить уровень сексуального желания, узнаем в статье.

Включение в рацион орехов помогает повысить уровень сексуального желания и качество оргазма

Всего 60 г орехов могут улучшить сексуальную жизнь. Напомним, что с проблемами в сексе сталкивается каждый третий взрослый человек.

Исследователи провели первую научную работу, определяющую влияние питания на сексуальную жизнь людей репродуктивного возраста. Их интересовало, регулярное употребление орехов и половая жизнь, а также качество семени мужчин. Известными факторами риска импотенции и снижения либидо считают курение, злоупотребление алкоголем, нехватку физических нагрузок, стресс и нездоровое питание. В исследовании приняли участие 83 человека, которые придерживались традиционной западной диеты, содержащей большое количество жирной пищи, углеводов, но минимум овощей и фруктов.

Участников исследования разделили на две группы: в первой продолжали следовать западному питанию в течение 14 недель , включив в него ежедневную порцию из 60 г грецких орехов, миндаля и фундука. Во второй группе никаких изменений в питании сделано не было, эта группа оставалось контрольной. К концу периода наблюдений каждый участник заполнил вопросник из 15 пунктов,затрагивающий качество его сексуальной жизни

Выяснилось, что включение в рацион орехов помогло повысить уровень сексуального желания и качества оргазма даже у тех людей, кто продолжал следовать нездоровой западной диете. А это значит, что в некоторых случаях орехи могут стать неплохой природной альтернативой виагре.

Источник: МедикФорум