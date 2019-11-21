Трое обмороженных: Смертью закончился один случай пребывания на льду Обского моря в Бердске

Скончался в бердской ЦГБ от переохлаждения преподаватель НГУ. Один провалившийся в ледяную воду 100-килограммовый рыбак идет на поправку. Второй находится в тяжелом состоянии после серьезного обморожения.

Сотрудники МЧС спасают рыбаков и пропавших без вести

Сейчас в бердской ЦГБ лежат два рыбака, которых спасли за последнюю неделю. Один из них, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», находится в тяжелом состоянии — у него диагностировали сильное обморожение. Этот пострадавший замерз во время рыбалки, но помощь подоспела вовремя.

Идет на поправку второй рыбак, который провалился в полынью недалеко от моста через Бердь утром 15 ноября. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», около 800 метров тащили на себе мужчину весом не менее 100 кг. По словам начальника поисково-спасательного подразделения ПСО Сергея Козина, пострадавший пробыл в ледяной воде около 1 часа.

По сведениям редакции, спасенного уже перевели из реанимации в кардиологическое отделение — у него оказались проблемы с сердцем. Врачи делают оптимистичные прогнозы.

Таким образом, за неделю через ЦГБ Бердска прошли три человека с диагнозом «переохлаждение». Один случай закончился летальным исходом. Речь идет о бывшем преподавателе НГУ Олеге Слюдкине, который ночь провел на морозе. Его нашли замерзшим, но еще живым на люду Обского моря близ острова Тань-Вань. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он скончался в бердской больнице 20 ноября.

— Выходить на лед крайне опасно. К тому же, сейчас выход на лед запрещен. Берегите свою жизнь! — предупреждает любителей подледного лова Козин.