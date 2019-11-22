«Умеренно-оптимистичным» назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска

Общественники уверены: в стране идет тенденция к сворачиванию экономики. И поинтересовались, есть ли у чиновников неблагоприятный прогноз?

План СЭР Бердска вызвал вопросы у членов общественной палаты

Слишком оптимистичным назвал прогноз социально-экономического развития Бердска председатель комиссии по экономическому развитию Бердской городской общественной палаты Дмитрий Титов. 21 ноября в мэрии Бердска состоялись публичные слушания по бюджеты города и плану СЭР. Итоги развития города за последние два года рассказала начальник управления экономического развития города Юлия Бадрина.

Краткий план СЭР на 2020-2022

По предварительным итогам в Бердске будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. Рост промышленного производства за 2017-2019 год — 108,7%. За 9 мес 2019 года создано 190 новых рабочих мест за счет расширения действующих и открытия 8 новых производств. За последние два года в город привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций. Реализуется 19 инвестиционных проектов. Прирост населения составил 1172 за счет миграции. Зафиксировано снижение уровня безработицы. В ближайшие годы запланировано закончить ремонт центрального парка, открыть школу в Южном микрорайоне. Все темпы роста города положительные.

— Вы говорите о том, что будет в лучшем случае. Но в стране идет тенденция к сворачиванию экономики. Есть ли у вас неблагоприятный прогноз? — спросил Дмитрий Сергеевич.

— Данный прогноз умеренно-оптимистический, — подчеркнула Юлия Бадрина.

Более конкретного ответа на вопрос Сергей Титов так и не получи. Проект СЭР и бюджета будут рассмотрены на ближайшей сессии совета депутатов Бердска 19 декабря. Напомним, что безбедную жизнь сулят чиновники в 2021-2022 году жителям Бердска. Бюджет на ближайшие годы сформирован без дефицита.

Автор видео Алена Романцова.