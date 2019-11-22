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«Умеренно-оптимистичным» назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска

16:30 22.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Общественники уверены: в стране идет тенденция к сворачиванию экономики. И поинтересовались, есть ли у чиновников неблагоприятный прогноз?

Умеренно оптимистичным назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска
План СЭР Бердска вызвал вопросы у членов общественной палаты

Слишком оптимистичным назвал прогноз социально-экономического развития Бердска председатель комиссии по экономическому развитию Бердской городской общественной палаты Дмитрий Титов. 21 ноября в мэрии Бердска состоялись публичные слушания по бюджеты города и плану СЭР. Итоги развития города за последние два года рассказала начальник управления экономического развития города Юлия Бадрина.

Краткий план СЭР на 2020-2022

По предварительным итогам в Бердске будут реализованы 70 программ на 2,5 млрд рублей. Рост промышленного производства за 2017-2019 год — 108,7%. За 9 мес 2019 года создано 190 новых рабочих мест за счет расширения действующих и открытия 8 новых производств. За последние два года в город привлечено 24,5 млрд рублей инвестиций. Реализуется 19 инвестиционных проектов. Прирост населения составил 1172 за счет миграции. Зафиксировано снижение уровня безработицы. В ближайшие годы запланировано закончить ремонт центрального парка, открыть школу в Южном микрорайоне. Все темпы роста города положительные.

— Вы говорите о том, что будет в лучшем случае. Но в стране идет тенденция к сворачиванию экономики. Есть ли у вас неблагоприятный прогноз? — спросил Дмитрий Сергеевич.

— Данный прогноз умеренно-оптимистический, — подчеркнула Юлия Бадрина.

Более конкретного ответа на вопрос Сергей Титов так и не получи. Проект СЭР и бюджета будут рассмотрены на ближайшей сессии совета депутатов Бердска 19 декабря. Напомним, что безбедную жизнь сулят чиновники в 2021-2022 году жителям Бердска. Бюджет на ближайшие годы сформирован без дефицита.

Автор видео Алена Романцова.

Умеренно оптимистичным назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска
Умеренно оптимистичным назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска
Умеренно оптимистичным назвал прогноз развития города до 2022 года чиновники Бердска
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