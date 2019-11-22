Взыскать незаконное обогащение в 17 млн рублей с собственников офисов требует компания-банкрот «Бердск-Инвест»

Ответчиками выступают Валерий Дровецкий и Олег Кращук. Последний — полный тезка помощника мэра Бердска. Истец полагает, что они три года незаконно пользовались нежилыми помещениями в скандальной новостройке по адресу: ул. Ленина, 41/1.

Покупатели квартир смогли оформить право собственности в спорных многоэтажках

В Бердском городском суде 21 ноября прошло предварительное заседание по иску конкурсного управляющего компании «Бердск-Инвест» Виктора Кугушева к двум собственникам офисных помещений в доме №41/1 по ул. Ленина. Ответчиками выступают Валерий Дровецкий и Олег Кращук.

Фирма, строившая две 9-этажки совместно с ИП Голебевым, была признана банкротом. После этого арбитражный суд признал недействительными сделки по отчуждению нежилых помещений в одной из новостроек — офисы были проданы ответчикам.

— Сделки были признаны судом ничтожными, совершенными при злоупотреблении правом. Применены последствия сделки в виде невозврата в конкурсную массу ООО «Бердск-Инвест» данных объектов недвижимости. Как полагает истец, что, поскольку ответчики приобрели нежилые помещения незаконно, они получили безосновательное обогащение с момента совершения сделок. Поскольку имущество не вернули истцу, а продолжали им пользоваться до регистрации права собственности на эти объекты, то за этот период — с момент покупки до регистрации права собственности — конкурсный управляющий просит взыскать суммы безосновательного обогащения за незаконное пользование имуществом, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, исковые требования к Дровецкому составляют 12 млн 998 тыс. рублей. Сумма набежала за три года — с марта 2015-го по август 2018 года. За тот же период Кращук обогатился на 4 млн 243 тыс. рублей, полагает истец.

Следующее предварительное заседание по делу назначено на 20 декабря.

справка

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 8 апреля 2015 ООО «Бердск-Инвест» признано несостоятельным (банкротом), открыта упрощённая процедура конкурсного производства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утверждён арбитражный управляющий Олег Клемешов. Позже его сменил Виктор Кугушев.

Согласно пункту 1 статьи 131 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, за счет которого производится соразмерное удовлетворение требований кредиторов, как основной цели конкурсного производства.

Знакомые фамилии

Один из ответчиков является полным тезкой нынешнего помощника мэра Бердска — Олег Анатольевич Кращук управляет Новым поселком. По данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Кращук Олег Анатольевич зарегистрирован 5 февраля 2009 года. Основной вид деятельности — сдача внаем собственного недвижимого имущества. Предприниматель прекратил свою деятельность 29 мая 2014 года. Управляющим Новым поселком Кращук стал в 2015-м.

В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» представитель власти Олег Кращук заявил, что он не имеет отношения к судебному разбирательству.

— Это мой тезка. Это не я. Зачем вам это? Пишите, то, что считаете нужным, я вам не мешаю. Что вы от меня хотите? Вы проверяете информацию? Почему я должен отвечать на ваши вопросы? Вы следователь? — был неприветлив Кращук.

— Я средство массовой информации, а вы представитель муниципальной власти… — на этом телефонный разговор закончился.

Индивидуальный предприниматель Валерий Вольдомартович Дровецкий, по информации из открытых источников, руководит ООО «Целинное». На рынке более 19 лет. Основной вид деятельности — разведение свиней, осуществляется в Бердске. Также предприниматель Дровецкий работает еще по двум направлениям — выращивает зерновые и бобовые.

Примечательно, что в апреле 2016 года двое собственников нежилых помещений в доме №41/1 на ул. Ленина с такими же фамилиями — Дровецкий и Кращук — сами предъявляли иск застройщику Виктору Голубеву, а также учредителям «Бердск-Инвеста» — Николаю Шамалю и Михаилу Мурашову, которых тогда обвиняли в мошенничестве. Истцы просили освободить имущество из-под ареста.

— Заявителями было приобретено недвижимое имущество в доме №41/1 по ул. Ленина в Бердске. Но они не могут зарегистрировать право собственности, поскольку на данное имущество наложен арест. Истцы просят снять арест и запрет на совершение регистрационных действий, — рассказали тогда «Курьер. Среда. Бердск» в суде.

Инвестиционный скандал

Напомним, договором о совместной деятельности, заключенным между компанией «Бердск-Инвест» и индивидуальным предпринимателем Виктором Голубевым в 2010 году, было предусмотрено строительство двух 9-этажек и офиса (ул. Ленина, 41/1 и 44/1). По окончании строительства стороны решили разделить результаты: «Бердск-Инвест» получает нежилые офисные помещения на первых этажах, а Голубев – все квартиры, подвалы и офис-вставку. После ввода в августе 2014 года домов в эксплуатацию, «Бердск-Инвест» заявил о наличии образовавшейся у фирмы задолженности в размере 47 млн рублей и наложил обременение на участок и возведенные объекты.

С апреля 2015 года в «Бердск-Инвесте» введена процедура конкурсного производства. Прокурор установил, что в конкурсную массу ликвидируемой компании не вошла задолженность перед предпринимателем-застройщиком, а из конкурсной массы, напротив, исключены и переданы учредителям фирмы все нежилые офисные помещения на первых этажах домов.

Одновременно шло расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирами, в котором потерпевшими были признаны Виктор Голубев и конкурсный управляющий компании «Бердск-Инвест» Виктор Кугушев, назначенный в ноябре 2015 года.

— Общество заключило договор со своими учредителями на приобретение земли за 670 тыс. рублей, а впоследствии возникло еще одно соглашение, при котором эта же земля превратилась в 47 миллионов рублей, — пояснил Кугушев в суде. — Таким образом учредители от своего же общества стали требовать такие суммы. А учредительный взнос был всего 10 тыс. рублей.

На основе данного договора руководители общества приняли решение обратиться в арбитражный суд о признании должника банкротом. После проведенного финансового анализа было выдано заключение о преднамеренном банкротстве «Бердск-Инвеста». Площадь нежилых помещений, которые должен был получить «БИ» составляет 328,67 кв. м. Их стоимость составляет 6, 2 млн рублей.

В результате финансово-хозяйственного спора, возникшего между партнерами, 128 инвесторов чуть не потеряли право собственности на жилье. Дольщики паниковали. В мае 2015 года люди выходили на пикет. А при начале строительства активно протестовали против точечной застройки за 25-м гастрономом. Протесты сопровождались оригинальными акциями. Например, местные жители принесли в кабинет тогдашнего главы Бердска Ильи Потапова «банку варенья и коробку печенья», сравнив его с мальчишом-плохишом, «продавшимся проклятым буржуинам».

Областной суд в феврале 2018 года оставил без изменения приговор учредителям «Бердск-Инвеста» Шамалю и Мурашову. В октябре 2017-го каждого из них Бердский суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Их признали виновными в мошенничестве. Но только по эпизоду с приобретением права на жилые помещения в новостройках по ул. Ленина. При этом суд прекратил уголовное преследование подсудимых по эпизодам, связанным с офисами в тех же домах.

Но, похоже, продолжение следует…