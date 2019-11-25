25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как выйти на пенсию досрочно потерявшему работу

08:30 25.11.2019 Фото: Википедии
0

Только если все предложенные центром занятости вакансии вам действительно не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию. Но прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно.

Как выйти на пенсию досрочно потерявшему работу
На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек
Сюжет: Пенсионная реформа
Как выйти на пенсию досрочно потерявшему работу

Как выйти на пенсию досрочно потерявшему работуКак получить досрочную пенсию при потере работы?Ещё 63 новостей

Если предприятие обанкротилось, ликвидировалось, провело массовые сокращения и человек никак не может найти новую работу, а до пенсии ему осталось всего ничего, можно обратиться за назначением досрочной пенсии. Как пишет «Российская газета», в Пенсионном фонде России пояснили, что такая пенсия назначается не ранее чем за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек.
Только если все предложенные центром занятости вакансии вам действительно не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию.

В общем-то немного в масштабах страны. Видимо, потому, что нельзя просто прийти в отделение Пенсионного фонда и попросить присвоить статус пенсионера. Свое право на досрочную пенсию нужно еще доказать.

В минтруде «Российской газете» подробно разъяснили порядок назначения досрочной пенсии.

Прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж.

Решение о выдаче безработному предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника центра занятости. То есть сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Но и на бирже труда есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Безработный не должен отказываться от поиска работы, придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя пояснения, почему он отказал в приеме на работу. По крайней мере, от двух вариантов, которые предлагает служба занятости, точно нельзя отказываться. Ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости.

«Решение о невозможности трудоустройства принимается на основании анализа состояния рынка тр­уда, потребности раб­отодателей в рабочей силе, результатов поиска работы, результатов собеседований с работодателями, отсутствия отказов гражданина от подходящей работы и нарушений им без уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного. В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии», — пояснили в мин­труде.

Цена вопроса

В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотите на пенсию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Центр речи "Аристократ": Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
09:52 25-11-2019
Центр речи
Поезд сбил молодого человека ночью на железной дороге под Бердском
09:51 25-11-2019
Поезд сбил молодого человека ночью на железной дороге под Бердском
Бердск26 млн рублей стоит питание детей-льготников в школах Бердска в 2019 году
09:45 25-11-2019
26 млн рублей стоит питание детей-льготников в школах Бердска в 2019 году
Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян - главные задачи "Единой России"
09:43 25-11-2019
Медведев: сохранить власть и улучшить жизнь россиян - главные задачи
Директор Ротару: в России "заказали" травлю певицы
09:30 25-11-2019
Директор Ротару: в России
"Будешь моей или закопаю": Ревнивец порезал бывшую возлюбленную и бросил умирать в лесу Иркутской области 1
09:15 25-11-2019
Когда теперь введут новые правила прохождения медосмотра?
09:06 25-11-2019
Когда теперь введут новые правила прохождения медосмотра?
Фитнес-центр "Кристалл": Почему растет живот?
09:01 25-11-2019
Фитнес-центр
БердскЛучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме
09:00 25-11-2019
Лучшего молодого патриота и предпринимателя выберут в Бердске на молодежном форуме
Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину 1
08:45 25-11-2019
Старообрядцы возвращаются в Россию из Америки благодаря Путину