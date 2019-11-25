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Смерть на пожарах: Задохнулись от угарного газа два молодых жителя Бердска

16:12 25.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Погибших обнаружили огнеборцы в ходе ликвидации пожара на даче и на станции технического обслуживания.

Смерть на пожарах: Задохнулись от угарного газа два молодых жителя Бердска
С начала года в пожарах погибли восемь бердчан

Три пожара произошло за прошедшую неделю в Бердске. Об этом на совещании чиновников 25 ноября доложил начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Предположительно, в результате оставленного ведра с горящей золой на веранде дома №69 по ул. Маяковского, ранним утром 22 ноября произошло возгорание. Огнем уничтожен дом, надворные постройки, а также крыша соседнего дома №71 по ул. Островского. Площадь пожара составила 171 кв. метр. Хозяина жилого дома спасли сотрудники отдела МВД по Бердску. До прибытия пожарных подразделений. Мужчина получил ожоги, был доставлен в бердскую ЦГБ. Сотрудники полиции будут представлены к награде за спасение жизни на пожаре.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, 22 ноября пострадавший на пожаре был доставлен в ожоговый центр областной больницы. Курировался на протяжении двух дней санитарной авиацией..

В этот же день в садовом обществе «Восток-1» загорелся дачный дом по ул. Заречная. В ходе тушения пожара на мансардном этаже было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Причина пожара, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

23 ноября произошел пожар на СТО по ул. Ленина, 89/7. В ходе ликвидации пожара был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не помогли, подчеркнул Степоненков. В производственном помещении была установлена печь. Очаг возгорания находился в ее районе. На место были вызваны специалисты пожарной лаборатории. Они установят причину возгорания. Пока рассматривается наиболее вероятная версия — несоответствие разделки печи.

Двое человек погибли на пожарах
Автор видео Галина Панчева

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