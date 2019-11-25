«Жесткие» билборды с последствием пьянки и курения в постели разместят в Бердске

Дополнительные меры пожарной безопасности помогут сдержать рост пожаров

Обеспокоена гибелью двоих молодых людей на пожарах за сутки власть Бердска.

— За последние несколько дней было три больших пожара. Есть жертвы. Два человека погибли. Достаточно молодые — 32 года и 35 лет. Считаем, что подобная ситуация для Бердска недопустима. Будем принимать те меры, которые входят в орбиту наших полномочий, — заявил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 22 ноября в СНТ «Восток-1» загорелся дачный дом по ул. Заречная. В ходе тушения пожара на мансардном этаже было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Причина пожара, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

23 ноября произошел пожар на СТО по ул. Ленина, 89/7. В ходе ликвидации пожара был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не помогли. В производственном помещении была установлена печь. Очаг возгорания находился в ее районе. На место были вызваны специалисты пожарной лаборатории. Они установят причину возгорания. Пока рассматривается наиболее вероятная версия — несоответствие разделки печи.

За последнее время прошли масштабные проверки домов пенсионеров и престарелых, находящихся в группе риска, напомнил Владимир Николаевич. В частности, по печному отоплению в Бердске обследовали около 700 частных домов. В двух случаях выявлены нарушения. Исправить нарушения в одном из домов помогла горадминистрация. В других случаях связывались с родственниками, которые в свою очередь помогали устранить неполадки печного отопления.

По словам Владимира Захарова, есть предположение, что погибшие молодые люди находились в алкогольном опьянении.

— Мы проведем КЧС. Отработаем ряд мероприятий. Проведем встречу с председателями СНТ. Будем выявлять те дачные участки, на которых проживают люди, будем рекомендовать, будем проверять на пожарную безопасность. Обращаемся к жителям СНТ: посмотрите, как чувствуют себя соседи, чей быт оставляет желать лучшего. Обращаюсь к тем людям, чьи родственники живут в частном секторе, в основном, это пенсионеры, посмотрите, насколько их печное отопление и электропроводка безопасны, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Мэрия решила повесить жесткие билборды по всему городу, из которых будет следовать, например, что употребление спиртного и курение в постели после этого может привести к возгоранию, пояснил Захаров.

Помогут билборды

Автор видео Галина Панчева



Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, с начала этого года зарегистрировано 8 случаев гибели людей на пожарах, два из них — в садовых обществах. Пожарные инспекторы выйдут в рейды в садовые общества, в которых была допущена гибель людей на пожарах. Будут проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности. Сообщать о недопустимости эксплуатации неисправных электронагревательных приборов, рекомендовать не оставлять горючий материал вблизи печного отопления.

Пожарные советуют устанавливать в домах пожарные извещатели и всегда иметь под рукой средства тушения пожара.

Пожарные проведут рейды в СНТ

Автор видео Галина Панчева

