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Вышивает «алмазами» цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

20:50 27.11.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлены Натальей Чащиной
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«Ювелирные» шедевры создает горожанка. Мозаичные картины переливаются и завораживают.

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска
Красочные картины мастерица дарит родным и знакомым
Сюжет: Галерея Курьера
Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Вышивает «алмазами» цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из БердскаВыстави свои работы в «Галерее Курьера»Ещё 6 новостей

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
— Два года назад попробовала сделать одну картину, до сих пор не могу остановиться, очень мне это нравится,- призналась мастерица Наталья Чащина.
Представляем небольшую часть работ бердчанки. Остальные подарены друзьям и родственникам.

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук. Фото ждем на bkurer@mail.ru  с пометкой в теме «Галерея Курьера».
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. И обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Натюрморт

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Белеет парус одинокий

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Противостояние

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Храм

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Мистика

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Нежность

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Прекрасная дева

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Спаситель

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Царица

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Забота

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Святость

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

В вышине

Вышивает алмазами цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска

Подсолнухи

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