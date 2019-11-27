Кому не дадут пенсию

С какой зарплатой пенсию не дадут? Формула и порядок расчета

Ваша зарплата выросла на 11 тыс. руб. в месяц? Нет? Значит, не видать вам достойной пенсии. А если весь заработок составляет 11 тыс., страховую пенсию можете вообще не заработать.

Откуда взялись эти 11 тыс. руб. в месяц? Именно на столько (точнее, на 11 833 руб.) увеличится предельная зарплата для отчисления страховых взносов в ПФР в 2020 г. Соответствующее постановление правительства было подписано 6 ноября 2019 г. В документе сказано, что годовая предельная величина базы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 г. составит 1,292 млн руб., или 107 666 руб. в месяц. Если учесть, что в текущем году она равна 1,150 млн руб., предельный заработок вырастет на 142 тыс. руб. в год, или на 11 833 руб. в месяц. О том, каким образом насчитали столь большую сумму, указано в том же документе. Правительство сначала высчитало среднемесячную зарплату по РФ на 2020 г., затем умножило её на 12 месяцев и потом ещё увеличило её на повышающий коэффициент 2,2 (он установлен на 2020 финансовый год).

Сколько дадут баллов?

«Этот на первый взгляд чисто бухгалтерский документ на самом деле сильно повлияет на финансовую обеспеченность наших граждан, когда они станут пенсионерами, — говорит профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова. — От размера предельного заработка напрямую зависит, сколько пенсионных баллов сможет заработать человек. И, судя по принимаемым решениям, заработать на более-менее приличную пенсию удастся лишь единицам. Посмотрите, какими темпами, по мнению властей, растёт предельный заработок (см. инфографику)! В 2019 г. рост составил 129 тыс. руб., в 2020-м ещё плюс 142 тыс. У кого так же сильно растёт зарплата? Ведь у большинства наших граждан она не то что не растёт, она вообще не индексируется. Значит, пенсионных баллов они зарабатывают с каждым годом всё меньше. И это автоматическое снижение пенсионного обеспечения, уменьшение размера будущих пенсий заложено уже в самом механизме расчёта! В той балльной системе, которая заработала в стране с 2015 г.».

Чтобы понять зависимость зарплаты, предельного заработка и размера будущей пенсии, надо применить простую формулу. Предположим, ваша зарплата 40 тыс. руб. в месяц, за год вы получаете 480 тыс. руб. Эту сумму надо разделить на «предельную величину базы» и умножить на 10. Получается, что при таком доходе в 2015-м вы заработали 6,75 балла, в 2019-м — 4,17 балла, а в 2020-м сможете получить всего 3,71 балла (480 000 руб.. 1 292 000 руб. × 10 = 3,71 балла). Если ваша зарплата не растёт так же круто, как «максималка», значит, с каждым годом вы будете зарабатывать всё меньше баллов. Потом их суммируют и умножат на цену балла, которую правительство установит в том году, когда вы пойдёте на пенсию.

«Чтобы заработать максимальное количество баллов за год, надо иметь заработок, равный предельному, — говорит замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. — То есть в этом году надо получать зарплату не меньше 96 тыс. руб. в месяц, а в следующем уже 107 тыс. руб. Сколько за это дадут баллов? С 2015 по 2021 г. их максимальное количество постепенно увеличивается — с 7,39 до 10. В 2019-м можно заработать максимум 9,13, в 2020-м — 9,57, а в 2021-м — 10 баллов. И дальше при очень высоком заработке можно будет получать по 10 баллов в год».

Кому не дадут ничего?

А что у всех остальных? «При зарплате в 20 тыс. можно заработать всего 2 балла за год, а это меньше 200 руб. к будущей пенсии. В будущем, если заработок не будет расти, и 2 баллов за такую зарплату не дадут. Это, конечно, абсурд! Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Разве это их вина? — возмущается профессор Тучкова. — Есть регионы, где зарплата 20–25 тыс. руб. считается очень хорошей, а значит, в будущем нас ждёт серьёзное региональное расслоение и дискриминация пенсионеров по субъектам. Появятся регионы с очень низкими пенсиями. Но что самое абсурдное: низкий размер зарплаты теперь влияет на само право получения страховой пенсии. Это в корне неверная схема, но она уже запущена в действие. И её социальные последствия могут быть очень печальны. Люди, которые сегодня получают до 10 тыс. руб., даже при наличии пенсионного возраста и большого стажа могут вообще не заработать страховую пенсию. Так их накажет государство. И предложит подождать женщинам до 65 лет, а мужчинам до 70 лет. И только тогда даст небольшую подачку в виде социальной пенсии».

Источник: АиФ