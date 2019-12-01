Жертвы угарного газа: Ошибки при протапливании печи ведут к пожарам и трагедиям в Бердске

Угарный газ опасен тем, что не имеет запаха, поэтому спящий человек его не может почувствовать. С начала 2019 года в Новосибирской области произошло 567 пожаров, на которых 6 человек погибли и 21 получили травмы.

Тело бердчанина нашли под обломками сгоревшего дачного дома

Сотрудники МЧС России предостерегают жителей частного сектора от возможных ошибок и невнимательности при протапливании печи. Угарный газ токсичен, не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому люди, особенно в состоянии сна не могут его почувствовать.

Печное отопление в условиях сибирской зимы – это не только источник комфорта и тепла, но и самая распространенная причина пожара, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

С начала 2019 года в Новосибирской области произошло 567 пожаров, на которых 6 человек погибли и 21 получили травмы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жертвами угарного газа в последнюю неделю ноября стали два молодых человека. Пожилого бердчанина доставили в ожоговый центр.

Предположительно, в результате оставленного ведра с горящей золой на веранде дома №69 по ул. Маяковского, ранним утром 22 ноября произошло возгорание. Огнем уничтожен дом, надворные постройки, а также крыша соседнего дома №71. Площадь пожара составила 171 кв. метр. Хозяина жилого дома спасли сотрудники отдела МВД по Бердску. До прибытия пожарных подразделений. Мужчина получил ожоги, был доставлен в бердскую ЦГБ. Сотрудники полиции будут представлены к награде за спасение жизни на пожаре.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, 22 ноября пострадавший на пожаре был доставлен в ожоговый центр областной больницы. Курировался на протяжении двух дней санитарной авиацией.

В этот же день в садовом обществе «Восток-1» загорелся дачный дом по ул. Заречной. В ходе тушения пожара на мансардном этаже было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Причина пожара, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

23 ноября произошел пожар на СТО «Галактика» по ул. Ленина, 89/7. В ходе ликвидации пожара был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не помогли. В производственном помещении была установлена печь. Очаг возгорания находился в ее районе. На место были вызваны специалисты пожарной лаборатории. Они установят причину возгорания. Пока рассматривается наиболее вероятная версия — несоответствие разделки печи.

Как топить

Чтобы свести к минимуму риск пожара, топите печь правильно. Именно поэтому инспекторы Госпожнадзора призывают жителей Новосибирской области соблюдать правила использования печного отопления:

— Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются. Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ.

— Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.

— Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

— Перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см.

— Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи.

— Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

— Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

— В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.