Улицу Лунную стоимостью 1 рубль внесла в казну власть Бердска

После глобальной реконструкции одну из главных улиц Микрорайона со всей дорожной инфраструктурой внесли в реестр муниципального имущества.

Торжественная приемка Лунной прошла 23 августа

Исполняющий обязанности мэра Бердска Владимир Захаров 2 декабря подписал постановление о включении в реестр муниципального имущества и в казну города земельного участка, расположенного по ул. Лунной — от ул. Боровой до ул. Белокаменной.

Участок относится к категории земель населенных пунктов. Вид разрешенного использования: земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков. Площадь составляет 43 106 кв. м. Кадастровая стоимость — 1 рубль.

Напомним, что реконструкцию улицы Лунной завершили осенью 2019 года. Теперь на ее проезжей части новый асфальт, проложены новые тротуары, установлены светофоры, дорожное ограждение, освещение. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», только светофоры и фонари власть оценила более чем в 10 млн рублей.