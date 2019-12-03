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Улицу Лунную стоимостью 1 рубль внесла в казну власть Бердска

12:00 03.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После глобальной реконструкции одну из главных улиц Микрорайона со всей дорожной инфраструктурой внесли в реестр муниципального имущества.

Улицу Лунную стоимостью 1 рубль внесла в казну власть Бердска
Торжественная приемка Лунной прошла 23 августа

Исполняющий обязанности мэра Бердска Владимир Захаров 2 декабря подписал постановление о включении в реестр муниципального имущества и в казну города  земельного участка, расположенного по ул. Лунной — от ул. Боровой до ул. Белокаменной.

Участок относится к категории земель населенных пунктов. Вид разрешенного использования: земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков. Площадь составляет 43 106 кв. м. Кадастровая стоимость — 1  рубль.

Напомним, что реконструкцию улицы Лунной завершили осенью 2019 года. Теперь на ее проезжей части новый асфальт, проложены новые тротуары, установлены светофоры, дорожное ограждение, освещение. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», только светофоры и фонари власть оценила более чем в 10 млн рублей.

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От редакции

Реально стоит дороже?

Аноним, 03 декабря 2019 13:33
а раньше этот участок кому принадлежал ?

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