Шок: «Губы дьявола» докатились до Новосибирска

Тренду последовал один новосибирский стилист Федя — парнишка и раньше испытывал на себе последние новинки косметологии

Если раньше пугающая хейлопластика была популярна у племен африканского континента, то сейчас мода на деформированные губы пришла в Россию и докатилась до Сибири. Новосибирский стилист сделал себе «губы-осьминожки» на две недели и питается детскими пюре и вареными баклажанами. На что еще ради сомнительной красоты готовы пойти последователи бьюти-трендов? Новосибирский стилист Федор Швец не в первый раз экспериментирует над своей внешностью. На этот раз он решил попробовать сделать себе «губы дьявола», или «губы-осьминожки», сообщает «КП-Новосибирск». Он выложил снимок с многогранными губами в Instagram и рассказал корреспонденту, что его подруга Екатерина тут же последовала его примеру.



Хейлопластика, заставляющая рот причудливо изгибаться, получила название «губы дьявола». Процедуру делают так: с помощью закаченного под кожу геля косметолог формирует четыре пика на верхней части губы и несколько – на нижней. Но такая красота, оказывается, требует жертв. «У нас с подругой отек еще не прошел. Есть пока сложно. Пришлось включить в рацион детские пюрешки, еще заказываем вареные баклажаны», – поделился Федор Швец.

Кстати, не все подписчики стилиста поверили в то, что он действительно это с собой сделал. Некоторые заподозрили его в экспериментах не со внешностью, а с фотошопом. Постоянно ходить с такими губами парень и девушка не собираются: не хотят пугать родителей, которых собираются навестить через две недели. Вскоре им придется удалить препарат с помощью фермента. И если «посадить на рот осьминожка» стоило порядка 50 тысяч рублей, то чтобы все вернуть назад, придется отдать еще 16 тысяч. Федор Швец делает прогнозы, что на рынке косметических услуг данная пластика вскоре будет стоить порядка ста тысяч рублей. Впрочем, новосибирские косметологи готовы «посадить на рот осьминожка» бесплатно – ради пиара в Instagram.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», такую форму презентовал скандальный косметолог Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Мнения разделились. И многие считают эту сомнительную красоту опасной.