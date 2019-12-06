Губернатор представил бывшего и. о. мэра Бердска Андрея Михайлова как врио главы чиновникам и депутатам Новосибирского района

Региональная власть видит в нем главного кандидата на выборах районного главы, которые состоятся в 2020 году. В Новосибирский район Михайлов ушел с должности замминистра энергетики и ЖКХ.

Андрей Михайлов выступал против прямых выборов глав

Утром в пятницу, 6 декабря, на встрече с депутатами райсовета Новосибирского района губернатор области Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив представили нового претендента на пост главы района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в районной администрации. Накануне его назначили на должность официально.

Возглавлять район доверили Андрею Михайлову, до этого занимавшему пост замминистра энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а до этого и.о. мэра Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» и на новом месте, как и в бердской администрации Андрей Геннадьевич пока будет временной фигурой. По крайней мере до выборов главы, которые должны состоятся в 2020 году. Впрочем, областное правительство и местные единороссы рассматривают его кандидатуру как основную в качестве главы Новосибирского района.

Предполагается, что Андрею Михайлов будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния. Также в числе кандидатов рассматривался глава рабочего поселка Краснообск Юрий Саблин.

Напомним, что кресло районного главы освободилось 29 ноября после ухода в отставку по собственному желанию Александра Соболевского.

Впрочем, тогда сам Андрей Геннадьевич до последнего опровергал скорую смену места работы. Теперь в его ведении находится 18 сельсоветов, в том числе Барышевский, который граничит с Бердском в районе Нового поселка. Так что будем соседями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Михайлов был первым вице-мэром в период работы главой Бердска Ильи Потапова с 2011 года — сразу после выборов его пригласили в Бердск из администрации Искитима. С 30 апреля 2013-го, после задержания Потапова с розовым пакетиком и взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» Михайлов возглавил Бердск с приставкой и. о. В 2016 он проиграл бердские выборы и ушел в региональное правительство. В декабре 2018-го стал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, прямые выборы глав территорий почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Руководители местных администраций проходят через конкурс и голосование районных депутатов. В Бердске выборы градоначальника по такой схеме состоятся в 2020 году.