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Бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район

15:42 05.12.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До назначения исполняющим обязанности главы района он занимал должность замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Будем соседями.

Бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район
Андрей Михайлов проработал в мэрии Бердска 4,5 года

5 декабря экс-мэр Бердска Андрей Михайлов стал и.о. главы Новосибирского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в приемной районной администрации.

— Завтра 6 декабря его официально представят в должности исполняющего обязанности главы, — уточнили в приемной Новосибирского района 5 декабря.

Сам Андрей Геннадьевич на звонок редакции не ответил.

Напомним, 29 ноября Александр Соболевский подал в отставку с поста главы Новосибирского района. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. До 4 декабря 2019 года исполнял обязанности главы Новосибирского района первый зам Дмитрий Эссауленко.

«Континент Сибирь» ранее предсказывал, что и. о. главы района станет замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, бывший и. о мэра Бердска. Ожидается, что он будет представлен администрации Новосибирского района 2 декабря, сообщало издание. Однако этого не произошло.

Как пишет «КС», предполагается, что Андрею Михайлов будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния. Также в числе кандидатов рассматривался глава рабочего поселка Краснообск Юрий Саблин.

Впрочем, тогда сам Андрей Геннадьевич не подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» скорую смену места работы.

— Это слухи. Со мной никто не разговаривал об этом. У меня информации никакой нет. Я не подтверждаю эту информацию. Я работаю без всяких увольнений. Узнаю только от вас и тех, кто прочитал эту информацию, — прокомментировал Михайлов 5 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Михайлов был первым вице-мэром в период работы главой Бердска Ильи Потапова с 2011 года — сразу после выборов его пригласили в Бердск из администрации Искитима. С 30 апреля 2013-го, после задержания Потапова с розовым пакетиком и взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» Михайлов возглавил Бердск с приставкой и. о. В 2016 он проиграл бердские выборы и ушел в региональное правительство. В декабре 2018-го стал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, прямые выборы глав территорий почти по всей Новосибирской области, кроме Новосибирска и Кольцово, отменены в 2015 году. Руководители местных администраций проходят через конкурс и голосование районных депутатов. В Бердске выборы градоначальника по такой схеме состоятся в 2020 году.

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От редакции

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Аноним, 05 декабря 2019 15:55
Все данные для чиновника у Михайлова налицо: молчу, где надо;опускаю голову, когда ругают;аплодирую шефу,когда он ждет похвалы; бегу,когда позовёт шеф; инициативы не проявляю ибо она наказуема и т.д.,а самое главное человек он управляем,поскольку зависим. А,вот и случай представился сдал наконец экзамен на должность,самообразовывался и достиг карьерного успеха.
Аноним, 05 декабря 2019 16:25
из главы 100-тысячного города в главу района области. Это сильное понижение в должности.
Интересно, как и будут его возить на казенном авто из Искитима в Новосибирск на работу?

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