SOS: Шторм на фоне плюсовых температур обрушился на Новосибирскую область

Будут осадки в виде мокрого снега, местами метели, на дорогах гололедица и снежные заносы. Дневные температуры достигнут плюсовых отметок. Местами возможно образование туманов.

Внимание! Неблагоприятные погодные условия!

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица и снежные заносы. Дневные температуры достигнут плюсовых отметок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Местами возможно образование туманов.

Спасатели предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи и снега с крыш.

Людям необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды, предупредили в управлении МЧС по Новосибирской обалсти. Гололед на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения. От дальних поездок и за пределы населенных пунктов рекомендовано отказаться на время непогоды.

Кроме того, из-за метелей и снегопадов видимость на водоемах существенно падает, глубокий снег блокирует передвижение, а положительные температуры воздуха значительно ослабляют структуру и прочность льда. Спасатели призывают рыбаков не выезжать на лед и не выходить на лед реки Обь в черте Новосибирска и ниже по течению. В Новосибирской области происходили случаи, когда рыбаки в метель сбивались с пути, не могли найти дорогу и проваливались под лед.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.