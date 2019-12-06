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Аномалия: Дождь хлещет при сильном ветре с утра 6 декабря в Бердске

09:25 06.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Температура бьет рекорды — на 16 градусов выше климатической нормы. Дороги развезло, снег падает с крыш бердских домов.

Аномалия: Дождь хлещет при сильном ветре с утра 6 декабря в Бердске
В регионе ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра

Как и обещали синоптики, в Бердске 6 декабря пошел дождь. Столбик термометра остановился на нулевой отметки. Эксперты говорят о том, что погода бьет температурный рекорд — выше климатической нормы для начала декабря на 16 градусов.

Дождь в Бердске сопровождается сильным ветром. На дорогах гололедица. где не убрали снег, он раскис, появились лужи.

Кроме того, появилась опасность схода снега с крыш. Поэтому в некоторых бердских дворах ставят ограждения и натягивают сигнальные ленты для безопасности пешеходов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по-весеннему теплая погода продержится до 15 декабря. 9 и 10 числа снова прогнозируют дождь.

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От редакции

Что случилось с климатом?

Аноним, 06 декабря 2019 10:22
Коровы во всем виноваты
Аноним, 06 декабря 2019 10:54
А каковы перспективы пробок на 12 баллов?

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