Аномалия: Дождь хлещет при сильном ветре с утра 6 декабря в Бердске

Температура бьет рекорды — на 16 градусов выше климатической нормы. Дороги развезло, снег падает с крыш бердских домов.

В регионе ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра

Как и обещали синоптики, в Бердске 6 декабря пошел дождь. Столбик термометра остановился на нулевой отметки. Эксперты говорят о том, что погода бьет температурный рекорд — выше климатической нормы для начала декабря на 16 градусов.

Дождь в Бердске сопровождается сильным ветром. На дорогах гололедица. где не убрали снег, он раскис, появились лужи.

Кроме того, появилась опасность схода снега с крыш. Поэтому в некоторых бердских дворах ставят ограждения и натягивают сигнальные ленты для безопасности пешеходов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по-весеннему теплая погода продержится до 15 декабря. 9 и 10 числа снова прогнозируют дождь.