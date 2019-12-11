С водителя маршрутки взыскивает 150 тыс. рублей за «легкий вред здоровью» в ДТП автоледи в суде Бердска

В ответчиках значится и частный перевозчик, владелец пассажирской «Газели», у которого в гараже сгорели 10 маршруток и чей водитель «зависал» перед дверью маршрутки на вокзале.

Суд рассматривает исковые претензии к частному перевозчику и маршруточнику

В Бердском городском суде сегодня, 10 декабря, состоялось второе заседание по делу о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью в ДТП.

Автоледи Елена Чернилова подала иск еще в начале июля 2019 года. Первое судебное заседание по существу прошло 18 ноября. Но судья Сергей Мельчинский отложил рассмотрение дела в связи с истребованием доказательств. В ответчиках значатся двое — Алексей Бодров и Владимир Луцкин.

События, предшествующие иску, относятся еще к 2018 году.



— Бодров, управляя автомобилем ГАЗ, совершил столкновение с автомобилем под управлением Черниловой. В результате ДТП ей был причинен легкий вред здоровью. Истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей, а также солидарно с ответчиков — судебные расходы в сумме 7760 рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Как она пояснила, Луцкин является работодателем Бодрова, поэтому оба выступают ответчиками:

— Автомобиль, на котором совершено ДТП, принадлежит Луцкину, а Бодров исполнял трудовые обязанности по договору.

Следующее заседание суда назначено на 12 декабря.

Владимир Луцкин, напомним, является одним из крупных частных перевозчиков Бердска, владеет несколькими маршрутками. Широкую известность он получил после того, как 2 февраля 2019 года сгорело 10 его пассажирских «Газелей». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кроме маршруток в его гараже на ул. Новой огонь уничтожил мопед, снегоуборочную машину и «УАЗ-Патриот». Ущерб составил примерно 6 млн рублей.

Причиной пожара назвали короткое замыкание в моторном отсеке одного из транспортных средств.

К маю предприниматель восстановил бизнес. Он взял в лизинг микроавтобусы 2019 года выпуска взамен уничтоженных — заменил новыми «Газелями Next».

— Я покупал последовательно. Сначала взял в лизинг машину на 17-й маршрут, через полмесяца еще две машины на 11-й маршрут. Еще через две недели машины на маршруты №14 и 15. Все «Газели-Некст». Водители были в отпуске без содержания, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Иванович.

Неадекватное поведение его же маршруточника на бердском железнодорожном вокзале в начале мая 2019 года вызвало большой резонанс и стало федеральной новостью. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» водитель пассажирской «Газели» мог «зависнуть» из-за инсульта. 31-летнему Михаилу вдруг стало плохо перед предпоследним рейсом. Он сам отказался садиться за руль и высказал желание показаться наркологу, чтобы определить причину ухудшения здоровья.

Владимир Луцкин — один из старейших бердских перевозчиков. Он работает на рынке пассажирских перевозок более 20 лет. В мэрии его оценивают как надежного и добросовестного партнера.