Мне изменили: по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека

Как простить измену? Что такое умение прощать? Во-первых, простить – это не значит забыть. Во-вторых, это не только способность успокоить свои эмоции. Прощение – это прежде всего способность пропустить через себя то, что произошло

Как известно, по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека

Справится с изменой в браке – вот одна из самых сложных задач, которая сквозь призму сильной обиды и горечи кажется нам невыполнимой. Но выход из этой ситуации есть, если оба супруга будут прикладывать усилия для восстановления отношений.

Некоторые сравнивают измену с разбитой вазой, которую даже если и склеить, то прежней красоты уже не будет. Так и с отношениями, якобы их уже никогда не восстановишь. Однако это слишком категоричное заявление, опровергаемое десятками счастливых семейных пар, отношения которых пережили такое страшное потрясение, как измена одного или обоих супругов.

Поэтому, отвечая коротко, скажем – да, брак после измены есть, если одна сторона готова простить, а вторая искренне раскаивается. Однако тут не все так просто. Давайте разберемся в двух аспектах:

1. Что такое настоящее прощение? Все ли могут его проявить? От чего это зависит?

2. Что такое искреннее раскаяние? Как определить, что человек по-настоящему жалеет о содеянном?

Справиться со стрессом

Умение прощать напрямую связано со стрессоустойчивостью человека. Как известно, по уровню стресса измена стоит на втором месте после смерти родного человека. Некоторые переживают это горе годами, другие же через некоторое время восстанавливаются, и прежнее горе не вызывает у них очень бурных эмоций.

Здесь задействовано много факторов, среди них такие, на которые человек может повлиять: мышление, образ жизни, цели и приоритеты.

Есть то, на что мы влиять практически не в силах: темперамент, гормональный фон, протекание химических реакций в мозге. Все это в совокупности влияет на стрессоустойчивость человека. Последняя же определяет, насколько глубоко мы будем переживать и сможем ли контролировать свои эмоции в отношении того или иного события.

Что такое умение прощать? Во-первых, простить – это не значит забыть. Во-вторых, это не только способность успокоить свои эмоции. Прощение – это прежде всего способность пропустить через себя то, что произошло; принять это как случившееся и задать самому себе вопрос почему это имело место быть в моей жизни? Что делал(а) не так именно я? И, конечно, прощение – это внутренняя сила стараться свести к минимуму напоминание партнеру о его проступке.

Важно:

1. Друзья, поймите, что измена одного из партнеров – это проблема двоих. Если мужчина или женщина идет на этот шаг, значит какие-то из потребностей небыли наполнены (причем это не только потребность в сексе). То есть оба партнера не уделяли должного внимания определенным аспектам супружеской жизни.

С полной уверенностью могу вам сказать, что удовлетворенность сексуальной жизни пары с годами может не только падать (как это происходит у большинства), но и расти. То есть через 5, 7, 10 лет супружеской жизни секс может быть более желанным, чем на старте отношений.

Да, это не миф – это абсолютно реально и нормально.

2. Если «невиновная» сторона чувствует, что не может справиться с эмоциями и не готова полностью простить, разобраться почему это произошло, отпустить ситуацию и не вспоминать проступок своего партнера – отношения восстановить не получится.

Склеивание вазы

«Виновной» стороне важно понимать, что для восстановления рухнувшего доверия, залечивания глубоких душевных ран нужно время и особенные усилия. Если супруг готов простить измену, это не значит, что теперь можно вести себя, как прежде. В силу вступают новые правила, которые касаются речи и поведения.

Если на сломанную кость накладывают гипс, это не значит, что больной теперь может ходить, как прежде. Так и со сломанными отношениями: когда вы оба решаете их продолжать, «виновной» стороне важно проявлять особую деликатность и тактичность. Потребуется много терпения и неустанные усилия, направленные на идеальную прозрачность отношений.

Важно: Искреннее раскаяние выражается в неустанных делах, направленных на то, чтобы партнер вновь ощутил защищенность и доверие.

Таким образом, восстановить отношения после измены вполне возможно. Важно, чтобы была проведена работа над ошибками, партнеры разобрались в ситуации, сделали определенные коррекции и оба двигались дальше, формируя нормальные доверительные отношения.

Верьте друг в друга и удачи вам, друзья.

Источник: Хочу