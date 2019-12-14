Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске

Тут на сайте писали про «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщаю.

В рубрику Сообщи свои новости» написал бердчанин:

Бывало, что пару раз летом во время прогулок по тропе здоровья (что в лесу) в Микрорайоне — от ТЦ до Обского моря — пару раз видели под солями пару-тройку обдалбаев.

Сегодня же сначала не поняли — решили что собаки бегали около стволов. Потом увидели трех чинариков с одной чинарой, который по GPS искали закладку. Это где-то посредине пути.

Возвращаясь, присмотрелись пристальнее — чуть ли ни у каждого дерева подкоп. Тут на сайте писали про «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщаю.

Кусочки изоленты, видимо, это упаковка для дряни, валялись в нескольких местах.