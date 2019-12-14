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Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске

22:47 14.12.2019
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Тут на сайте писали про «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщаю.

В рубрику Сообщи свои новости» написал бердчанин:

Бывало, что пару раз летом во время прогулок по тропе здоровья (что в лесу) в Микрорайоне — от ТЦ до Обского моря — пару раз видели под солями пару-тройку обдалбаев.

Сегодня же сначала не поняли — решили что собаки бегали около стволов. Потом увидели трех чинариков с одной чинарой, который по GPS искали закладку. Это где-то посредине пути.

Возвращаясь, присмотрелись пристальнее — чуть ли ни у каждого дерева подкоп. Тут на сайте писали про «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщаю.

Кусочки изоленты, видимо, это упаковка для дряни,  валялись в нескольких местах.

Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске

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От редакции

Могут потребители солей напасть?

Аноним, 14 декабря 2019 23:18
Это общая картина не только «тропы здоровья» это реалии всей страны и вертикаль власти. После того, как в борт Патрушева фигурировал с кокаином по диппочте - все встало очевидно, как белый день. А после этого был скрипаль. Ну и гвоздь программы - Венесуэла рассчиталась по долгам рублями.
У вас есть ещё иллюзия кто контролирует эту торговлю сладостями
Аноним, 15 декабря 2019 00:04
А вон оно что, а то думал летом чего это под деревьями все переворошено.
Думал, что это грибы так искали или собака копалась.
Это за больницей как с горки спускаешься справа осинник.
Аноним, 15 декабря 2019 00:08
Да мне как то по барабану на этих утырков, чем они себе портят здоровье и жизнь, но ведь там же ходят люди, семьями, дети, старики.
А где то в кустах сидит нарк и галюционирует.
Под солями то там прет ой,ой,ой.
Аноним, 15 декабря 2019 00:09
НВР:
Да

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