Трэш и фото: В тропу закладок превратилась тропа здоровья в Бердске

В рубрику Сообщи свои новости» написал бердчанин:
Бывало, что пару раз летом во время прогулок по тропе здоровья (что в лесу) в Микрорайоне — от ТЦ до Обского моря — пару раз видели под солями пару-тройку обдалбаев.
Сегодня же сначала не поняли — решили что собаки бегали около стволов. Потом увидели трех чинариков с одной чинарой, который по GPS искали закладку. Это где-то посредине пути.
Возвращаясь, присмотрелись пристальнее — чуть ли ни у каждого дерева подкоп. Тут на сайте писали про «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщаю.
Кусочки изоленты, видимо, это упаковка для дряни, валялись в нескольких местах.
У вас есть ещё иллюзия кто контролирует эту торговлю сладостями
Думал, что это грибы так искали или собака копалась.
Это за больницей как с горки спускаешься справа осинник.
А где то в кустах сидит нарк и галюционирует.
Под солями то там прет ой,ой,ой.
Да