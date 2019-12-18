Недолго до ЧС: Нарушением закона назвал не подписанный в сроки паспорт готовности дома к зиме прокурор Бердска

Жителю дома № 3 по ул. Герцена не предоставили паспорт готовности его дома к отопительному сезону, когда уже заканчивался срок. Он отправился в прокуратуру.

Паспорт готовности к отопительному сезону дома №3 по ул. Герцена был подписан позже установленного законом срока

Нашла нарушения в действиях УК «Прогресс» прокуратура Бердска. Сотрудники прокуратуры выяснили, что паспорт готовности в зиме дома №3 по ул. Герцена не был подписан в установленные законом сроки, то есть до 15 сентября 2019 года.

Прокуратура Бердска рассмотрела обращение жителя дома №3 по ул. Герцена Юрия Снегурова о непредоставлении паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 года и установила следующее. ООО УК «Прогресс» осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании лицензии. Многоквартирный дом №3 по ул. Герцена Бердска с 1 сентября 2018 года находится в управлении ООО УК «Прогресс» на основании протокола общего собрания собственников и заключенного договора управления МКД.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласоваванного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствий с п. 24 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13августа 2006 года № 491, сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом включает в себя в том числе акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду.

Таким образом, ООО УК «Прогресс» является лицом ответственным за содержание и ремонт вышеуказанного жилою дома, а также несет ответственность за соответствие его техническою состояния действующим требованиям законодательства.

В соответствий с п.п. 9, 10 приказа Минэнерго России от 12 марта 2013 года «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящим правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости, от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября — для потребителей тепловой энергия, не позднее 1 ноября — для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября — для муниципальных образований.

Проверкой установлено, что 13 сентября 2019 года Снегуров обратился с заявлением в ООО УК «Прогресс» о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 года, актов выполненных работ при подготовке многоквартирного дома к осенне-зимнему сезону.

24 сентября 2019 года управляющей организацией ему предоставлен ответ о том, что паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года находится на подписи в МКУ «Управление ЖКХ».

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО УК «Прогресс» в нарушение ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, п. 24 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, п.п. 9, 10 приказа Минэнерго России от 12 марта 2013 года «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» по состоянию на 24 сентября 2019 не имело паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 года.

В связи с вышеизложенными нарушениями 8 ноября директору ООО УК «Прогресс» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства (не рассмотрено).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Юрий Снегуров пожаловался на отсутствие паспорта готовности к зиме в своем доме. Он отметил, что согласно действующему законодательству жилищный фонд должен быть подготовлен к отопительному сезону 15 сентября. Подтверждается это паспортом готовности. Но в УК, по словам Снегурова, ссылались на то, что паспорт находится на подписи, то в КБУ, то в УЖКХ, то в горадминистрации.

По словам руководителя УК «Прогресс» Михаила Перфилова, паспорт готовности дома был готов еще 10 сентября. После того, как Снегуров побывал на приеме у мэра Бердска Евгения Шестернина, градоначальник обратился к Перфилову и попросил выдать для просмотра паспорт готовности дома его жителю. Ранее, как отметил Перфилов, Снегуров к нему не обращался.