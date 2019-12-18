После смерти мужчины содержат пенсионерок России

Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Женщинам в 73 из 85 российских регионов не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты в виде пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин – к такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, посвященном пенсионному обеспечению россиян.

Пенсионный дефицит у «дотационного» женского пола возникает из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Обусловливает этот дисбаланс ранний, в сравнении с мужчинами, выход женщин на пенсию и бóльшая средняя продолжительность жизни. В то же время, ни в одном из регионов РФ мужчины полностью не используют средства, перечисленные в Пенсионный фонд. Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.

Таким образом, мужчины продолжают содержать женщин даже после своей смерти – «недоиспользованные» ими пенсионные отчисления идут в том числе на покрытие этого дефицита.

Аналитики FinExpertiza не рассматривали вопрос экономии, получаемой Пенсионным фондом РФ от увеличения пенсионного возраста, а произвели оценку использования пенсионных отчислений граждан в текущих условиях.

Для расчетов были использованы данные по зарплатам, пенсионным накоплениям и продолжительности жизни на текущий момент, поскольку любая экстраполяция на будущее приводит к значительному увеличению неизвестных величин. Так, например, даже официальные прогнозы по продолжительности жизни к 2035 году в зависимости от статуса прогноза (пессимистичный или оптимистичный) различаются на шесть лет. Уровень инфляции в ближайшие сорок лет, средняя заработная плата и размер пенсии – еще более неопределенные величины, которые, к тому же, могут расти разными темпами.

Таким образом, в исследовании сознательно не учитывались прогнозные оценки темпов роста заработных плат работников, будущее увеличение размера пенсии по отношению к размеру средней заработной платы, а также планируемый рост продолжительности жизни.

Для расчета были использованы данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников за первое полугодие 2019 года, средние размеры пенсий в регионах, средний трудовой стаж на уровне 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин (при том, что средний трудовой стаж жителя РФ составляет порядка 34 лет) и текущая продолжительность жизни (по состоянию на 2017 год).

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям трудовой стаж женщин определен на уровне 20 лет (минимальный стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию).

Женская доля

Российская женщина будет получать пенсию в течение 22,6 лет и получит в виде пенсий сумму в 3,83 млн рублей. Это на 4,8%, или на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее отчислений в Пенсионный фонд.

Есть регионы, в которых гендерно-пенсионная диспропорция еще более заметна. Так, жительницы Республики Ингушетия в виде пенсий получат сумму, почти в 2 раза превышающую их пенсионные отчисления – 190,47%. В деньгах разница достигает 1,98 млн рублей.

В Мурманской области женщины также получат из Пенсионного фонда гораздо больше, чем перечислят: сумма пенсионных отчислений женщин окажется в 1,84 раза, или на 2,75 млн рублей меньше суммы выплаченной пенсии.

В Карачаево-Черкесской Республике сумма получаемой женщиной пенсии в 1,73 раза, или на 1,51 млн превысит сумму отчислений в Пенсионный фонд.

Существуют, однако, и регионы, в которых прекрасный пол не успеет израсходовать свои пенсионные отчисления. К числу таких субъектов РФ относятся Москва, Сахалинская и Тюменская области.

Москвички используют свои пенсионные отчисления лишь на 65,83%. Из 7,24 млн рублей, отчисленных в ПФ РФ за свою трудовую биографию, они смогут рассчитывать на 4,76 млн рублей в виде пенсий.

Женщины Сахалинской области в среднем смогут «потратить» 71,17% от перечисленных в Пенсионный фонд сумм, или 4,72 из 6,63 млн рублей.

Женщины, проживающие в Тюменской области, используют 88,15% от своих пенсионных отчислений, или 5,04 из 5,72 млн рублей.

Если принять в расчет новые нормы пенсионной реформы с увеличением срока выхода на пенсию на пять лет, то в среднем по России женщина вместо «перерасхода» своих пенсионных отчислений сможет использовать их лишь на 69,99%, таким образом компенсируя «гендерный дисбаланс» в распределении средств.

Доля использования пенсионных отчислений у москвичек сократится до 45,62% от перечисленных средств. Женщины Ингушетии будут расходовать сумму не в 1,9 раза, а только в 1,35 раза превышающую сумму своих пенсионных отчислений.

«Пенсионные правила, доставшиеся нам в наследство от СССР, возлагали на женщину не только и не столько роль работника, сколько роль матери. С этой точки зрения выход женщины на пенсию на пять лет раньше мужчины не только оправдан, но и не отражает в полной мере нагрузки, лежащей на ее плечах. Разрыв между суммарными женскими и мужскими пенсионными отчислениями тоже не кажется мне чем-то удивительным или несправедливым. Более того, я считаю, что этот разрыв должен только увеличиваться, если мы хотим, чтобы женщина в первую очередь выполняла обязанности матери, а не работника. Между прочим, именно такой запрос должен существовать со стороны властей, ставящих своей приоритетной задачей стимулирование рождаемости в России», – полагает Агван Микаелян, член совета директоров сети FinExpertiza.