После смерти мужчины содержат пенсионерок России

Женщинам в 73 из 85 российских регионов не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты в виде пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин – к такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, посвященном пенсионному обеспечению россиян.
Пенсионный дефицит у «дотационного» женского пола возникает из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Обусловливает этот дисбаланс ранний, в сравнении с мужчинами, выход женщин на пенсию и бóльшая средняя продолжительность жизни. В то же время, ни в одном из регионов РФ мужчины полностью не используют средства, перечисленные в Пенсионный фонд. Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.
Таким образом, мужчины продолжают содержать женщин даже после своей смерти – «недоиспользованные» ими пенсионные отчисления идут в том числе на покрытие этого дефицита.
Аналитики FinExpertiza не рассматривали вопрос экономии, получаемой Пенсионным фондом РФ от увеличения пенсионного возраста, а произвели оценку использования пенсионных отчислений граждан в текущих условиях.
Для расчетов были использованы данные по зарплатам, пенсионным накоплениям и продолжительности жизни на текущий момент, поскольку любая экстраполяция на будущее приводит к значительному увеличению неизвестных величин. Так, например, даже официальные прогнозы по продолжительности жизни к 2035 году в зависимости от статуса прогноза (пессимистичный или оптимистичный) различаются на шесть лет. Уровень инфляции в ближайшие сорок лет, средняя заработная плата и размер пенсии – еще более неопределенные величины, которые, к тому же, могут расти разными темпами.
Таким образом, в исследовании сознательно не учитывались прогнозные оценки темпов роста заработных плат работников, будущее увеличение размера пенсии по отношению к размеру средней заработной платы, а также планируемый рост продолжительности жизни.
Для расчета были использованы данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников за первое полугодие 2019 года, средние размеры пенсий в регионах, средний трудовой стаж на уровне 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин (при том, что средний трудовой стаж жителя РФ составляет порядка 34 лет) и текущая продолжительность жизни (по состоянию на 2017 год).
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям трудовой стаж женщин определен на уровне 20 лет (минимальный стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию).
Женская доля
Российская женщина будет получать пенсию в течение 22,6 лет и получит в виде пенсий сумму в 3,83 млн рублей. Это на 4,8%, или на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее отчислений в Пенсионный фонд.
Есть регионы, в которых гендерно-пенсионная диспропорция еще более заметна. Так, жительницы Республики Ингушетия в виде пенсий получат сумму, почти в 2 раза превышающую их пенсионные отчисления – 190,47%. В деньгах разница достигает 1,98 млн рублей.
В Мурманской области женщины также получат из Пенсионного фонда гораздо больше, чем перечислят: сумма пенсионных отчислений женщин окажется в 1,84 раза, или на 2,75 млн рублей меньше суммы выплаченной пенсии.
В Карачаево-Черкесской Республике сумма получаемой женщиной пенсии в 1,73 раза, или на 1,51 млн превысит сумму отчислений в Пенсионный фонд.
Существуют, однако, и регионы, в которых прекрасный пол не успеет израсходовать свои пенсионные отчисления. К числу таких субъектов РФ относятся Москва, Сахалинская и Тюменская области.
Москвички используют свои пенсионные отчисления лишь на 65,83%. Из 7,24 млн рублей, отчисленных в ПФ РФ за свою трудовую биографию, они смогут рассчитывать на 4,76 млн рублей в виде пенсий.
Женщины Сахалинской области в среднем смогут «потратить» 71,17% от перечисленных в Пенсионный фонд сумм, или 4,72 из 6,63 млн рублей.
Женщины, проживающие в Тюменской области, используют 88,15% от своих пенсионных отчислений, или 5,04 из 5,72 млн рублей.
Если принять в расчет новые нормы пенсионной реформы с увеличением срока выхода на пенсию на пять лет, то в среднем по России женщина вместо «перерасхода» своих пенсионных отчислений сможет использовать их лишь на 69,99%, таким образом компенсируя «гендерный дисбаланс» в распределении средств.
Доля использования пенсионных отчислений у москвичек сократится до 45,62% от перечисленных средств. Женщины Ингушетии будут расходовать сумму не в 1,9 раза, а только в 1,35 раза превышающую сумму своих пенсионных отчислений.
«Пенсионные правила, доставшиеся нам в наследство от СССР, возлагали на женщину не только и не столько роль работника, сколько роль матери. С этой точки зрения выход женщины на пенсию на пять лет раньше мужчины не только оправдан, но и не отражает в полной мере нагрузки, лежащей на ее плечах. Разрыв между суммарными женскими и мужскими пенсионными отчислениями тоже не кажется мне чем-то удивительным или несправедливым. Более того, я считаю, что этот разрыв должен только увеличиваться, если мы хотим, чтобы женщина в первую очередь выполняла обязанности матери, а не работника. Между прочим, именно такой запрос должен существовать со стороны властей, ставящих своей приоритетной задачей стимулирование рождаемости в России», – полагает Агван Микаелян, член совета директоров сети FinExpertiza.
|Субъект РФ
|Назначенная пенсия на 1 января 2019 года, руб
|Республика Ингушетия
|12 005,1
|Мурманская область*
|19 045,1
|Карачаево-Черкесская Республика
|11 898,0
|Республика Северная Осетия — Алания
|12 515,2
|Кировская область
|13 836,9
|Ивановская область
|13 437,6
|Республика Мордовия
|12 816,1
|Республика Тыва*
|13 450,4
|Республика Саха (Якутия)*
|18 900,7
|Тамбовская область
|12 632,8
|Чувашская Республика
|13 038,4
|Камчатский край*
|21 229,4
|Орловская область
|13 642,8
|Саратовская область
|12 895,9
|Пензенская область
|12 979,5
|Алтайский край
|12 983,6
|Чеченская Республика
|12 379,8
|Республика Дагестан
|10 902,8
|Республика Калмыкия
|11 971,0
|Брянская область
|13 207,2
|Кабардино-Балкарская Республика
|11 085,8
|Ненецкий авт.округ*
|21 660,5
|Республика Адыгея
|12 393,4
|Ставропольский край
|12 664,6
|Республика Марий Эл
|12 617,0
|Белгородская область
|13 842,2
|Ульяновская область
|13 002,6
|Псковская область
|13 359,2
|Волгоградская область
|13 316,4
|Костромская область
|13 371,3
|г.Севастополь
|13 787,8
|Удмуртская Республика
|13 839,5
|Курганская область
|13 076,0
|Владимирская область
|13 865,4
|Воронежская область
|13 137,3
|Рязанская область
|13 489,5
|Смоленская область
|13 293,7
|Магаданская область*
|21 495,0
|Республика Татарстан
|13 726,9
|Липецкая область
|13 425,5
|Ярославская область
|14 300,6
|Курская область
|12 930,8
|Новгородская область
|13 884,4
|Калининградская область
|13 397,4
|Ростовская область
|12 845,5
|Нижегородская область
|13 927,8
|Тверская область
|13 701,4
|Республика Карелия
|17 325,4
|Республика Крым
|12 661,4
|Самарская область
|13 870,6
|Оренбургская область
|13 019,7
|Краснодарский край
|13 036,5
|Республика Башкортостан
|13 584,8
|Омская область
|13 299,9
|Ямало-Ненецкий авт. oкруг*
|20 844,0
|Челябинская область
|13 968,3
|Вологодская область
|14 587,2
|Астраханская область
|12 517,2
|Новосибирская область
|13 841,3
|Республика Алтай
|12 457,4
|Тульская область
|13 922,8
|Свердловская область
|14 647,8
|Пермский край
|14 069,8
|Томская область
|15 357,3
|Архангельская область
|17 662,7
|Калужская область
|14 034,3
|Чукотский авт.округ*
|24 290,7
|Республика Коми
|17 848,3
|Республика Бурятия
|13 185,3
|Ленинградская область
|14 468,1
|Республика Хакасия
|13 850,1
|Российская Федерация
|14 102,1
|Кемеровская область
|14 089,9
|Хабаровский край
|16 272,7
|Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
|20 849,7
|Приморский край
|14 351,5
|Красноярский край
|15 061,5
|Еврейская авт.область
|13 729,0
|Иркутская область
|14 531,4
|Московская область
|15 124,4
|Забайкальский край
|13 119,1
|г.Санкт-Петербург
|15 616,5
|Амурская область
|14 229,5
|Тюменская область
|18 302,2
|Сахалинская область
|18 655,3
|г.Москва
|15 204,2
|*Местности, чьи территории полностью приравнены к районам Крайнего Севера