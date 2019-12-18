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После смерти мужчины содержат пенсионерок России

20:40 18.12.2019 Фото: Pixabay
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Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.

После смерти мужчины содержат пенсионерок России
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Сюжет: Пенсионная реформа
После смерти мужчины содержат пенсионерок России

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Женщинам в 73 из 85 российских регионов не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты в виде пенсий. Для покрытия дефицита будут использоваться пенсионные отчисления мужчин – к такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, посвященном пенсионному обеспечению россиян.

Пенсионный дефицит у «дотационного» женского пола возникает из-за разницы между объемами отчисления и использования пенсионных средств. Обусловливает этот дисбаланс ранний, в сравнении с мужчинами, выход женщин на пенсию и бóльшая средняя продолжительность жизни. В то же время, ни в одном из регионов РФ мужчины полностью не используют средства, перечисленные в Пенсионный фонд. Среднестатистический российский мужчина, выплаты которого в Пенсионный фонд за время трудовой деятельности составят 4,87 млн рублей, после выхода на пенсию сможет «прожить» лишь 1,27 млн рублей, или 26% от своих отчислений.

Таким образом, мужчины продолжают содержать женщин даже после своей смерти – «недоиспользованные» ими пенсионные отчисления идут в том числе на покрытие этого дефицита.

Аналитики FinExpertiza не рассматривали вопрос экономии, получаемой Пенсионным фондом РФ от увеличения пенсионного возраста, а произвели оценку использования пенсионных отчислений граждан в текущих условиях.

Для расчетов были использованы данные по зарплатам, пенсионным накоплениям и продолжительности жизни на текущий момент, поскольку любая экстраполяция на будущее приводит к значительному увеличению неизвестных величин. Так, например, даже официальные прогнозы по продолжительности жизни к 2035 году в зависимости от статуса прогноза (пессимистичный или оптимистичный) различаются на шесть лет. Уровень инфляции в ближайшие сорок лет, средняя заработная плата и размер пенсии – еще более неопределенные величины, которые, к тому же, могут расти разными темпами.

Таким образом, в исследовании сознательно не учитывались прогнозные оценки темпов роста заработных плат работников, будущее увеличение размера пенсии по отношению к размеру средней заработной платы, а также планируемый рост продолжительности жизни.

Для расчета были использованы данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников за первое полугодие 2019 года, средние размеры пенсий в регионах, средний трудовой стаж на уровне 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин (при том, что средний трудовой стаж жителя РФ составляет порядка 34 лет) и текущая продолжительность жизни (по состоянию на 2017 год).

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям трудовой стаж женщин определен на уровне 20 лет (минимальный стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию).

Женская доля

Российская женщина будет получать пенсию в течение 22,6 лет и получит в виде пенсий сумму в 3,83 млн рублей. Это на 4,8%, или на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее отчислений в Пенсионный фонд.

Есть регионы, в которых гендерно-пенсионная диспропорция еще более заметна. Так, жительницы Республики Ингушетия в виде пенсий получат сумму, почти в 2 раза превышающую их пенсионные отчисления – 190,47%. В деньгах разница достигает 1,98 млн рублей.

В Мурманской области женщины также получат из Пенсионного фонда гораздо больше, чем перечислят: сумма пенсионных отчислений женщин окажется в 1,84 раза, или на 2,75 млн рублей меньше суммы выплаченной пенсии.

В Карачаево-Черкесской Республике сумма получаемой женщиной пенсии в 1,73 раза, или на 1,51 млн превысит сумму отчислений в Пенсионный фонд.

Существуют, однако, и регионы, в которых прекрасный пол не успеет израсходовать свои пенсионные отчисления. К числу таких субъектов РФ относятся Москва, Сахалинская и Тюменская области.

Москвички используют свои пенсионные отчисления лишь на 65,83%. Из 7,24 млн рублей, отчисленных в ПФ РФ за свою трудовую биографию, они смогут рассчитывать на 4,76 млн рублей в виде пенсий.

Женщины Сахалинской области в среднем смогут «потратить» 71,17% от перечисленных в Пенсионный фонд сумм, или 4,72 из 6,63 млн рублей.

Женщины, проживающие в Тюменской области, используют 88,15% от своих пенсионных отчислений, или 5,04 из 5,72 млн рублей.

Если принять в расчет новые нормы пенсионной реформы с увеличением срока выхода на пенсию на пять лет, то в среднем по России женщина вместо «перерасхода» своих пенсионных отчислений сможет использовать их лишь на 69,99%, таким образом компенсируя «гендерный дисбаланс» в распределении средств.

Доля использования пенсионных отчислений у москвичек сократится до 45,62% от перечисленных средств. Женщины Ингушетии будут расходовать сумму не в 1,9 раза, а только в 1,35 раза превышающую сумму своих пенсионных отчислений.

«Пенсионные правила, доставшиеся нам в наследство от СССР, возлагали на женщину не только и не столько роль работника, сколько роль матери. С этой точки зрения выход женщины на пенсию на пять лет раньше мужчины не только оправдан, но и не отражает в полной мере нагрузки, лежащей на ее плечах. Разрыв между суммарными женскими и мужскими пенсионными отчислениями тоже не кажется мне чем-то удивительным или несправедливым. Более того, я считаю, что этот разрыв должен только увеличиваться, если мы хотим, чтобы женщина в первую очередь выполняла обязанности матери, а не работника. Между прочим, именно такой запрос должен существовать со стороны властей, ставящих своей приоритетной задачей стимулирование рождаемости в России», – полагает Агван Микаелян, член совета директоров сети FinExpertiza.

Субъект РФ Назначенная пенсия на 1 января 2019 года, руб
Республика Ингушетия 12 005,1
Мурманская область* 19 045,1
Карачаево-Черкесская Республика 11 898,0
Республика Северная  Осетия — Алания 12 515,2
Кировская область 13 836,9
Ивановская область 13 437,6
Республика Мордовия 12 816,1
Республика Тыва* 13 450,4
Республика Саха (Якутия)* 18 900,7
Тамбовская область 12 632,8
Чувашская Республика 13 038,4
Камчатский край* 21 229,4
Орловская область 13 642,8
Саратовская область 12 895,9
Пензенская область 12 979,5
Алтайский край 12 983,6
Чеченская Республика 12 379,8
Республика Дагестан 10 902,8
Республика Калмыкия 11 971,0
Брянская область 13 207,2
Кабардино-Балкарская Республика 11 085,8
Ненецкий авт.округ* 21 660,5
Республика Адыгея 12 393,4
Ставропольский край 12 664,6
Республика Марий Эл 12 617,0
Белгородская область 13 842,2
Ульяновская область 13 002,6
Псковская область 13 359,2
Волгоградская область 13 316,4
Костромская область 13 371,3
г.Севастополь 13 787,8
Удмуртская Республика 13 839,5
Курганская область 13 076,0
Владимирская область 13 865,4
Воронежская область 13 137,3
Рязанская область 13 489,5
Смоленская область 13 293,7
Магаданская область* 21 495,0
Республика Татарстан 13 726,9
Липецкая область 13 425,5
Ярославская область 14 300,6
Курская область 12 930,8
Новгородская область 13 884,4
Калининградская область 13 397,4
Ростовская область 12 845,5
Нижегородская область 13 927,8
Тверская область 13 701,4
Республика Карелия 17 325,4
Республика Крым 12 661,4
Самарская область 13 870,6
Оренбургская область 13 019,7
Краснодарский край 13 036,5
Республика Башкортостан 13 584,8
Омская область 13 299,9
Ямало-Ненецкий авт. oкруг* 20 844,0
Челябинская область 13 968,3
Вологодская область 14 587,2
Астраханская область 12 517,2
Новосибирская область 13 841,3
Республика Алтай 12 457,4
Тульская область 13 922,8
Свердловская область 14 647,8
Пермский край 14 069,8
Томская область 15 357,3
Архангельская область 17 662,7
Калужская область 14 034,3
Чукотский авт.округ* 24 290,7
Республика Коми 17 848,3
Республика Бурятия 13 185,3
Ленинградская область 14 468,1
Республика Хакасия 13 850,1
Российская Федерация 14 102,1
Кемеровская область 14 089,9
Хабаровский край 16 272,7
Ханты-Мансийский  авт. округ — Югра 20 849,7
Приморский край 14 351,5
Красноярский край 15 061,5
Еврейская авт.область 13 729,0
Иркутская область 14 531,4
Московская область 15 124,4
Забайкальский край 13 119,1
г.Санкт-Петербург 15 616,5
Амурская область 14 229,5
Тюменская область 18 302,2
Сахалинская область 18 655,3
г.Москва 15 204,2
*Местности, чьи территории полностью приравнены к районам Крайнего Севера
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