ПФР: как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Средняя зарплата работающих пенсионеров — на уровне средней по стране, порядка 40 тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он уточнил, что это показал специальный мониторинг.
«Это — дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — сказал он.
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го. Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.). С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).
Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, продолжил глава ПФР.