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Школьники избили двоих полицейских после дискотеки в Апатитах. СК возбудил уголовное дело

18:46 22.12.2019 Фото: стоп-кадр
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Потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Школьники избили двоих полицейских после дискотеки в Апатитах. СК возбудил уголовное дело
В Апатитах дети толпой избили полицейских

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщает СК РФ по Мурманской области.

По версии следствия, 20 декабря 2019 года в вечернее время группа подростков, находясь возле дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка.

Потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью.

Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, они допрошены. Осуществляется сбор характеризующей подростков информации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Всё происходящее попало в поле зрения публичной камеры наружного видеонаблюдения фирмы «Релант».

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