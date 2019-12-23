Не разлучайте с ребенком: надеется на судью вонзившая нож тирану-сожителю Татьяна Полякова из Бердска

8 месяцев бил и издевался гражданский муж над Татьяной. Резал ее родственников-защитников. В один из скандалов она защитила себя. Теперь ее судят по ст. 111 ч.2 УК. «Садист» попросил не привлекать ее по уголовной статье.

Продолжается суд над Татьяной Поляковой за ножевое ранение тирану-сожителю

Разлучат ли с ребенком Татьяну Полякову из Бердска решит председатель суда Павел Яковинов на ближайших судебных заседаниях. Напомним, с ножом в груди продолжал бить сожитель Татьяну: она применила самооборону, а теперь ее судят по уголовной статье. Сегодня, 23 декабря, допросят последнего свидетеля — следователя, который оформлял обращение Татьяны в день происшествия. Скоро суд перейдет к прениям сторон.

— Я надеюсь, что судья решит все правильно, решит не разлучать нас с ребенком. Надеюсь, что он понимающий, — сказала Татьяна «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря.

Предыстория

8 месяцев избивал и издевался над Татьяной ее сожитель. В один из скандалов, защищаясь, она схватилась за нож. Татьяна попала под статью 111 ч.2 Уголовного кодекса. Девушка рассказала свою историю «Курьер. Среда. Бердск» в надежде, что публикация повиливает на суд и ее оправдают. Ведь у нее ребенок.

Напомним, сын Татьяны 12 лет стал жить у бабушки, когда Татьяна познакомилась с Артемом из города Озерска Челябинской области через интернет. Он его боялся. Мужчина редко был трезвый, и постоянно агрессивным. Работал максимум три дня и его увольняли за пьянку. Татьяна говорит, что раньше в ее жизни не было таких мужчин. Отец мальчика помогает и участвует в его воспитании, второй муж тоже ее не обижал.

По словам Татьяны, она его выгоняла, вызывала полицию, просила помочь знакомых, но все тщетно. Он бил ей стекла в доме и залезал через окна обратно. Избивал — она шла в больницу снимала побои, писала заявления. Обращалась в полицию пять раз. Полицейские приезжали, забирали Артема, но через короткое время отпускали. Есть справки, свидетели, доказательства о регулярном домашнем насилии со стороны сожителя. Выгнать из дома ей никак его не удавалось, он снова и снова возвращался и запугивал ее. Пока дело не дошло до серьезных травм. Первый раз он порезал ее знакомых, которых она вызвала на помощь в январе 2019 года. Потом у них произошла очередная ссора в апреле.

— Он начал очень сильно быть меня, пинать ногами по телу и голове. Я думала, убьет. Приревновал меня к собственному брату. Тогда, защищаясь, я схватила нож и вонзила в него, — вспоминает Татьяна.

Женщина стала фигурантом уголовного дела по статье «Применения тяжкого вреда здоровью».

Но и это не все. В июне 2019 года, не выдержав всех конфликтов, Татьяна сняла комнату, а поселившийся гость остался жить в ее доме. Но он и тогда не оставил ее в покое. Он отследил ее путь от работы до нового жилья и стал бить окна в комнате, кидал бутылки. Не выдержав, она пустила его. Во время скандала Артем схватился за нож. Тогда Таня позвонила своему зятю Геннадию и позвала на помощь. Закончилось все тем, что сожитель нанес ему пять ножевых ранений. Вскоре «садист» уехал в свой город (испугался, что его привлекут). Там его задержали за «былое дело».

Течение дела

На последних заседаниях допросили оперуполномоченного, который принимал сожителя Татьяны в день скандала. Допросили и самого Артема по телемосту. «Садист» попросил не привлекать Татьяну по уголовной статье. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет действительно ли избивал Полякову ее сожитель. Сегодня, 23 декабря, озвучат итоги экспертизы и допросят следователя по делу.

— Сегодня допросят одного свидетеля. Должны быть результаты СМЭ. К прениям суд должен перейти уже в следующем году, — сказал адвокат Татьяны Вадим Молчанов сегодня, 23 декабря.

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