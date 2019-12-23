Не разлучайте с ребенком: надеется на судью вонзившая нож тирану-сожителю Татьяна Полякова из Бердска

Разлучат ли с ребенком Татьяну Полякову из Бердска решит председатель суда Павел Яковинов на ближайших судебных заседаниях. Напомним, с ножом в груди продолжал бить сожитель Татьяну: она применила самооборону, а теперь ее судят по уголовной статье. Сегодня, 23 декабря, допросят последнего свидетеля — следователя, который оформлял обращение Татьяны в день происшествия. Скоро суд перейдет к прениям сторон.
— Я надеюсь, что судья решит все правильно, решит не разлучать нас с ребенком. Надеюсь, что он понимающий, — сказала Татьяна «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря.
Предыстория
8 месяцев избивал и издевался над Татьяной ее сожитель. В один из скандалов, защищаясь, она схватилась за нож. Татьяна попала под статью 111 ч.2 Уголовного кодекса. Девушка рассказала свою историю «Курьер. Среда. Бердск» в надежде, что публикация повиливает на суд и ее оправдают. Ведь у нее ребенок.
Напомним, сын Татьяны 12 лет стал жить у бабушки, когда Татьяна познакомилась с Артемом из города Озерска Челябинской области через интернет. Он его боялся. Мужчина редко был трезвый, и постоянно агрессивным. Работал максимум три дня и его увольняли за пьянку. Татьяна говорит, что раньше в ее жизни не было таких мужчин. Отец мальчика помогает и участвует в его воспитании, второй муж тоже ее не обижал.
По словам Татьяны, она его выгоняла, вызывала полицию, просила помочь знакомых, но все тщетно. Он бил ей стекла в доме и залезал через окна обратно. Избивал — она шла в больницу снимала побои, писала заявления. Обращалась в полицию пять раз. Полицейские приезжали, забирали Артема, но через короткое время отпускали. Есть справки, свидетели, доказательства о регулярном домашнем насилии со стороны сожителя. Выгнать из дома ей никак его не удавалось, он снова и снова возвращался и запугивал ее. Пока дело не дошло до серьезных травм. Первый раз он порезал ее знакомых, которых она вызвала на помощь в январе 2019 года. Потом у них произошла очередная ссора в апреле.
— Он начал очень сильно быть меня, пинать ногами по телу и голове. Я думала, убьет. Приревновал меня к собственному брату. Тогда, защищаясь, я схватила нож и вонзила в него, — вспоминает Татьяна.
Женщина стала фигурантом уголовного дела по статье «Применения тяжкого вреда здоровью».
Но и это не все. В июне 2019 года, не выдержав всех конфликтов, Татьяна сняла комнату, а поселившийся гость остался жить в ее доме. Но он и тогда не оставил ее в покое. Он отследил ее путь от работы до нового жилья и стал бить окна в комнате, кидал бутылки. Не выдержав, она пустила его. Во время скандала Артем схватился за нож. Тогда Таня позвонила своему зятю Геннадию и позвала на помощь. Закончилось все тем, что сожитель нанес ему пять ножевых ранений. Вскоре «садист» уехал в свой город (испугался, что его привлекут). Там его задержали за «былое дело».
Течение дела
На последних заседаниях допросили оперуполномоченного, который принимал сожителя Татьяны в день скандала. Допросили и самого Артема по телемосту. «Садист» попросил не привлекать Татьяну по уголовной статье. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая покажет действительно ли избивал Полякову ее сожитель. Сегодня, 23 декабря, озвучат итоги экспертизы и допросят следователя по делу.
— Сегодня допросят одного свидетеля. Должны быть результаты СМЭ. К прениям суд должен перейти уже в следующем году, — сказал адвокат Татьяны Вадим Молчанов сегодня, 23 декабря.
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