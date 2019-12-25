Стали безработными 136 предпенсионеров в 2019 году в Бердске

Предпенсионеры могут рассчитывать на пособие по безработице в размере 11280 рублей

Численность безработных на 23 декабря составила 668 человек в Бердске. Из общего количества — 136 предпенсионного возраста.

В текущем месяце информация о массовом высвобождении работников и введении режима неполного рабочего времени не поступало. Все целевые показатели, установленные на 2019 год, выполнены в полном объеме, сообщили в Центре занятости населения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись работодателям, органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ.

Право на льготы наступает за пять лет до выхода на пенсию — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. К льготам относятся два выходных дня в год для прохождения диспансеризации, которые обязан предоставить работодатель, также для предпенсионеров устанавливается гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами — они не могут быть уволены или не приняты на работу по причине возраста. За пять лет до выхода на пенсию предпенсионеры смогут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей в том случае, если не удастся трудоустроиться.