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Розыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска

11:45 27.12.2019, Галина Панчева Фото: предоставлено отделом МВД
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Но пока нет никаких сведений, где может находится 35-летняя Елена Шестакова. Звонков от тех, кто видел ее после 13 декабря, не поступало.

Розыск: Через знакомых пытаются найти пропавшую без вести женщину с татуировкой «Спаси и сохрани» полицейские Бердска
Полицейские просят помощи бердчан в поиске 35-летней Елены Шестаковой

Ни одного звонка, касающегося розыска пропавшей без вести 35-летней Елены Шестаковой, не поступило в отдел МВД по Бердску. Сотрудники полиции продолжают искать бердчанку, которую видели последний раз 13 декабря.

Опрашиваются знакомые Елены Шестаковой, пока о том, где она может находиться, ничего не удалось выяснить, сообщили в отделе розыска ОМВД по Бердску. Звонков от очевидцев, видевших пропавшую без вести после 13 декабря, не поступало.

Напомним, бердские полицейские разыскивают 35-летнюю Елену Шестакову, которая 13 декабря ушла из дома знакомых в Бердске и пропала.

Приметы разыскиваемой: на вид 35 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно русые, длиной ниже плеч.

Была одета: вязаная шапка темного цвета, куртка синего цвета, синие джинсы, черные сапоги.

Особые приметы: на внутренней поверхности предплечья правой руки татуировка в виде надписи: «Спаси и сохрани».

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Шестаковой Е.В., либо видели ее после 13 декабря 2019 года, просим сообщить в отдел МВД России по городу Бердску.

Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.

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