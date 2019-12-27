Два билета на встречу Нового года в проруби разыгрывают «моржи» Бердска

Напишите в комментариях, почему вы хотите встретить Новый год таким необычным способом, и возможно вам достанется пропуск в компанию аквайсспортсменов.

Для некоторых людей праздновать Новый год в теплых квартирах с наряженными елками не интересно

Решили разыграть билеты на встречу Нового года в проруби среди читателей «Курьер. Среда. Бердск» члены клуба «Белые медведи» из Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Белых медведей» Виталий Панасюк, члены клуба ежегодно встречают Новый год в проруби. Происходит это на базе «Маяк» на Шлюзах. Ровно в полночь, когда куранты отсчитывают последнюю минуту старого года, «моржи» ныряют в прорубь вместе с импровизированной елкой и проводят там несколько минут. Да еще хором исполняют песенку «В лесу родилась елочка». Затем всей дружной компанией отправляются в баню погреться. Ну, и без застолья, конечно, не обходятся.

В этот раз праздник «моржей» начнется 31 декабря в 22.00 и завершится 1 января в 2.00. До базы «Маяк» можно доехать из Бердска на маршрутке №27.

Напишите в комментариях, почему вы хотите встретить Новый в проруби и, возможно, вам достанется пропуск в компанию аквайсспортсменов.