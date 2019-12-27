Ищет топтавшуюся на ребенке на видео женщину полиция Новосибирской области

Девочка плакала. но женщину это не волновало

Ищет женщину, которая топталась на 2-летней малышке полиция Новосибирской области. Об этом «Курьер. среда. Бердск» сегодня, 27 декабря, сообщил дежурный офицер полиции Главного управления МВД по Новосибирской области.

— Информация опубликованная в СМИ зарегистрирована в дежурной части ГУ МВД по Новосибирской области.По факту изложенных в публикации сведений, а также размещенного в сети видеоролика, назначено проведение проверки с целью установления обстоятельств снятых на данном виде, — сообщили в Главке сегодня, 27 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», В ужасе от гуляющего по мессенджеру WhatsApp видео жители Бердска. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» ролик прислала жительница Бердска Альбина сегодня, 27 декабря.

— До полиции дозвониться не смогла. Куда можно переслать это видео? Мы возмущены. Все в шоке от ролика. Как-то нужно решить этот вопрос. Это же издевательство над ребенком, ее нужно сажать, эту мамашу. Я не знаю, конечно, в каком это городе. Но я почитала, что по этому видео можно вычислить первоисточник, правоохранительные органы смогут ее найти, — надеется бердчанка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по факту причинения телесных повреждений ребенку женщиной на данном видео в правоохранительные органы сообщений не поступало. По этическим соображениям мы не публикуем видео с истязанием малышки. Но можем предоставить его правоохранительным органам по запросу.

Стоит отметить, что данный ролик «гулял» по сети еще в ноябре. Пока не понятно, в каком городе происходят события и какова их давность.

На видео видно, как на кровати лежит девочка 2-3 лет. Женщина с татуировкой бабочки на лодыжке левой ноги встает на ноги, руки, животик и шею малышки. Ребенок плачет. На курс мануальной терапии это не похоже. Это становится понятным после того, как женщина садится на лицо ребенка. Второй человек молча снимает истязания ребенка на видео.