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Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска

18:15 29.12.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Отец девочки Иван Почевалов рассказал — полиция выяснила, что мужчина перепутал девочку со своей должницей. Родители не дождались справедливости — наказания мужчины за избиение их ребенка по закону.

Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска
Мужчина напал на школьницу 1 сентября в Бердске

Отказала в возбуждении уголовного и даже административного дела полиция Бердска за нападение на школьницу 1 сентября мужчины в подъезде дома. Об этом рассказал отец девочки Иван Почевалов. Напомним, напал 17-летнюю школьницу после торжественной линейки перед дверью квартиры житель Бердска. Отец сам узнал имя и адрес проживания подозреваемого. Взял видео с соседнего магазина и предоставил все данные в полицию.

— Они даже административного дела не завели. Мужик избил ребенка, а наказания никакого. Мое мнение я могу сказать, но публиковать это нельзя. Весь город говорит, что я зря обратился в полицию. Мы кончено будем обжаловать это решение. Будем подавать в суд в частном порядке, — сказал Иван Почевалов 27 декабря.

Также отец девочки уточнил, что в полиции ему рассказали, что нападавший перепутал его дочь с его давней должницей.

Напомним, что за нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье должны были судить жителя Бердска. Такая информация стала известна «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Но этот же источник уточнил, что при проверке указывается одна статья, а в процессе статья может измениться.

В мировом судебном участке №4 Бердска сотрудники подтвердили, что материал проверки к ним пришел. Но уточнили, что разглашать информацию не могут, так как ребенок несовершеннолетний.

— Теперь все будет зависеть от родителей, — уточнили специалисты мирового суда 27 декабря.

Напомним, что девочка возвращаясь с праздника в честь дня знаний, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице в Контакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел видевшую нападавшего.

Иван с матерью девочки передали все обнаруженные данные в полицию и надеялись на их справедливое решение, что мужчина понесет ответственность по закону. Сейчас Иван Почевалов отмечает, что он, мягко говоря, возмущен таким исходом дела. Родители продолжат добиваться справедливости. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Справедливо?

Гость, 27 декабря 2019 15:58
Должница?! Ребёнок?! Опять какие-то отговорки, как в том случае, когда отец "гостя-педофила" сам поймал, а его отпустили??! Это что за работа?!
Николаевич, 28 декабря 2019 15:01
А что должницам можно по голове стучать ?!
Аноним, 27 декабря 2019 16:28
С каждым разом полиция удивляет всё больше и не в лучшую сторону... И очередной начальник полиции чудит по своему...
Аноним, 27 декабря 2019 16:28
НВР:
нет
Аноним, 27 декабря 2019 17:13
Дичь какая-то. Надеюсь на тормозах не сойдет.
Аноним, 28 декабря 2019 07:41
Интересная идея. Заражаешь с разворота ногой в лоб а потом говоришь - ой обознался.
И полиция согласится?
Скорее это дядя из ихних.
Гость, 28 декабря 2019 16:59
Типа, как у Ярослава Гашека в "Приключениях солдата Швейка"? Там мужичка ночью на мосту шарахнули доской по голове, посветили фонариком на лицо тела: "Не тот!" И даже не извинились.
Смотрящий, 28 декабря 2019 17:14
Года три назад разбили стекло машины и вырвали станцию-магнитофон Sony. приехала полиция сняли отпечатки, - через две недели - письмо на Н.Г. - отказ в возбуждении уголовного дела ( на словах сказали - может быть вы сами это сделали), письмо как говорил пришло под Г.Г. с оговоркой что могу обжаловать в прокуратуре в течении 10 дней. т.е. в период новогодних каникул . Вот и вся история нашего правосудия
Ольга, 28 декабря 2019 18:07
Могли бы обжалование отправить письмом. Почта обычно работает на каникулах. Или прийти в первый рабочий день после каникул, потому что по закону "Если окончание срока, исчисляемого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день".
Аноним, 28 декабря 2019 17:43
Лайфак для хулиганов.
Аноним, 28 декабря 2019 17:49
Позорники
Аноним, 28 декабря 2019 19:01
В стране, где сотни тысяч тяжёлых преступлений: убийств, изнасилований, отъёма имущества, наркопреступлений, мелкие и за преступления-то не считаются! Подумаешь, по голове ударил, не убил же.
Raven, 28 декабря 2019 19:26
Я так понимаю, что если я кому нибудь в дыню дам и скажй "извиняйте с должником перепутал", то мне ничего не будет? Ну я пошёл в дыню давать?
Аноним, 28 декабря 2019 20:56
Бумажным стаканчиком только не кидайтесь.
Николаевич, 28 декабря 2019 21:44
Это от статуса человека зависит , которому в дыню дали...
Аноним, 29 декабря 2019 00:20
Жесть Кто что хочет, тот то и и творит. И никакого ему наказания. А если бы папа девочки пробил этому уроду который избил подростка - девушку,его тупую башку - то и ему бы также ничего не было???? Сомнительно очень.. Хотя на месте отца девчушки, следовало этого выродка прибить на месте!
Аноним, 29 декабря 2019 03:31
Мне кажется, что этот злоумышленник очень похож на моего должника
Raven, 29 декабря 2019 12:05
И на моего
Аноним, 29 декабря 2019 20:07
А прокурор также считает ?

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