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Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в Бердске

10:16 08.01.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Контрацептивы не защитят вас на 100%. Венерологи советуют проверяться после каждого случайного полового акта.

Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в Бердске
Хламидиоз распространен в Бердске
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в Бердске

Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в БердскеБолеют гонореей 12 жителей БердскаЕщё 22 новости

181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 14 человек обнаружен хламидиоз. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

— На 25 декабря 2019 года хламидиоз обнаружен у 23 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 683 человек, а за 9 месяцев 2019 года заразились 574 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.

Напомним, что сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз — считаются самыми опасными инфекциями, могут привести к онкологии, бесплодию у женщин и импотенции у мужчин.

Первая главная причина сходить к врачу и провериться на их наличие — это половой контакт. Даже презерватив не защищает от инфекций на 100% (только на 90%).

Также напомним, что почти каждая десятая половая инфекция — это гонорея в Бердске.

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