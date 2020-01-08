Каждый шестой из 139 зараженных половыми инфекциями болеет хламидиозом в Бердске

Контрацептивы не защитят вас на 100%. Венерологи советуют проверяться после каждого случайного полового акта.

Хламидиоз распространен в Бердске

181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 14 человек обнаружен хламидиоз. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

— На 25 декабря 2019 года хламидиоз обнаружен у 23 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 683 человек, а за 9 месяцев 2019 года заразились 574 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.

Напомним, что сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз — считаются самыми опасными инфекциями, могут привести к онкологии, бесплодию у женщин и импотенции у мужчин.

Первая главная причина сходить к врачу и провериться на их наличие — это половой контакт. Даже презерватив не защищает от инфекций на 100% (только на 90%).

Также напомним, что почти каждая десятая половая инфекция — это гонорея в Бердске.