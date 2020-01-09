Знает дорогу к «Ленте» и ЗАГСу глава Бердска. Зачем вы его туда отправляете?

Наличие на этой территории перил или деревьев – это решение собственников, если они создают проблемы, угрозу жизни, обоснуйте, готовы рассмотреть этот вопрос в индивидуальном порядке, предложил Евгений Шестернин автору вопроса.

Зачем отправляют мэра к ЗАГСу, он не понял

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Хотелось, чтобы мэр вышел из кабинета и прошёл в сторону магазина «Лента», напротив администрации и попытался пройти в сторону ЗАГСа не сворачивая…. вдоль стены магазина.

-Непонятна позиция автора, пишущего про территорию магазина «Лента» и ЗАГСа. Вопрос не прозвучал, а предложение считаю некорректным. Данный маршрут для меня не является новым. Если речь идет про ограждение, которое там есть, его свободно можно обойти. Рейд был проведен, нарушений не выявлено. Наличие на этой территории перил или деревьев – это решение собственников, если они создают проблемы, угрозу жизни, обоснуйте, готовы рассмотреть этот вопрос в индивидуальном порядке.