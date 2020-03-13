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Когда появится знак остановки «Аэродромной» в сторону кладбища, рассказал мэр Бердска

12:30 13.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На сегодняшний день отсутствует техническая возможность для безопасного обустройства остановки, нужны инженерные разработки в рамках капитального ремонта с элементами проектирования, и они запланированы в рамках реконструкции ул. Полевой.

Когда появится знак остановки Аэродромной в сторону кладбища, рассказал мэр Бердска
Людям нужен знак «остановка»
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Когда появится знак остановки Аэродромной в сторону кладбища, рассказал мэр Бердска

Когда появится знак остановки «Аэродромной» в сторону кладбища, рассказал мэр Бердска«Едем стоя и зажаты»: Человеческого отношения в дачный сезон потребовали у Евгения Шестернина дачники БердскаЕщё 55 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Когда установят знак «остановка» или павильон между остановками «Пионерская» и «Колобок» в сторону кладбища? Не всегда останавливается автобус, так как нет соответствующих обозначений.

— Если разговор заходит о дорогах и безопасности, значит нужно ответить на вопросы про общественный городской транспорт и еще раз обратиться к теме остановок по городским маршрутам. Достаточно сложный вопрос с обустройством остановки общественного транспорта «Аэродромная», что расположена между остановками «Пионерская» и «Колобок», из-за рельефных особенностей этой территории. На сегодняшний день отсутствует техническая возможность для безопасного обустройства остановки, нужны инженерные разработки в рамках капитального ремонта с элементами проектирования, и они запланированы в рамках реконструкции ул. Полевой, а пока в промежуточный период времени мы рассмотрим возможность создание временных площадок, — ответил мэр Бердска.

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