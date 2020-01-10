Как рассказали «Курьер.Среда.Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1404 свидетельств о смерти.
В 2018 году число умерших составило 1371 человек. На 33 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018 году.
1404 человека умерли в 2019 году в Бердске
17:15 10.01.2020,
На 33 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018 году.
Как рассказали «Курьер.Среда.Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1404 свидетельств о смерти.
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От редакции
Почему в Бердске стали чаще умирать?
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