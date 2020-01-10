1404 человека умерли в 2019 году в Бердске

На 33 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018 году.

С каждым годом в Бердске умирает больше жителей

Как рассказали «Курьер.Среда.Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1404 свидетельств о смерти.

В 2018 году число умерших составило 1371 человек. На 33 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018 году.