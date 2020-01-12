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Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии

12:30 12.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Улица Горького и площадь Горького — это магистраль. Но из-за пешеходов установлены знаки. Да и гонщики любят устраиввать виражи у крыльца мэрии.

Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии
В Бердске установлено 19 фиксаторов скоростного режима
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии

Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрииВелосипедную дорожку построят на ул.Лунной в 2020 году, деньги на мост через р.Раздельную ждем от правительства, ответил глава БердскаЕщё 25 новостей

Глава Бердска Евгений Шестернин  продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

-Почему подъезд к зданию мэрии огорожен запрещающими знаками?

-К вопросу о запрещающих знаках на проездах, ведущих на площадь М. Горького, хочу уточнить, что улица Максима Горького относится к категории городской магистрали на всем ее протяжении, включая площадь Максима Горького, но, поскольку пешеходы осуществляют движение по площади и рядом расположены многоквартирные дома, значит, наличие дорожных знаков имеет свою логику и соответствующее назначение. И тут же следующий вопрос, о гонщиках, которые по ночам гоняют по городу, не реагируя на запрещающие знаки и нарушая закон. К нам приезжают гонщики не из других городов, сами жители зачастую нарушают правила дорожного движения и устраивают гонки. Мы проводим рейды, в городе установлено 19 фиксаторов скоростного режима, но убежденно считаю, что главный фиксатор скорости – это водитель, севший за руль автомобиля, это прежде всего его личная ответственность.

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От редакции

Нужно убрать знаки?

Гость, 10 января 2020 20:34
и как понимать ответ? а сами вы дураки! - ???
Аноним, 10 января 2020 21:26
Интересно, кто учит так отвечать на вопросы? Слов много, а конкретного ничего нет.
Аноним, 10 января 2020 21:51
как и на другие вопросы- во всем виноваты сами бердчане, а мэрия ни при чем. Ничего не хотите делать? Тов мэр, да в городе есть люди которые с удовольствием нарушают правила общежития и мешают другим своим поведением. Прошло время когда воспитывали на парт собраниях и в коллективах, сейчас можно навести порядок только применив нормы которые прописаны в Кодексах. Именно ВЫ тов. мэр являетесь тем лицом, которое должно контролировать исполнение этих законов на территории города Бердск. Только Вы можете потребовать с начальника полиции, начальников АТИ и пр. исполнение их обязанностей или Вы предлагаете все проблемы сбросить на людей, а Вы будите...... то делать, тогда ....Вы нужны.
Аноним, 11 января 2020 10:39
действительно, прочитаешь и думаешь- может это писал водитель или сторож администрации. Все в городе должны делать бердчане, это, это, это. М-рн весь загажен собачьим говном, на это наша исполнительная власть, наш мэр советует взять собачатникам пакетики и перчатки. Правильно, а если эти собачатники злее своих собак. Женщины в лучшем случае матерятся, а мужики могут и с кулаками кинуться. Вероятно мэр хочет чтобы бердчане устраивали драки во дворах и на детских площадках, а его сотрудники АТИ в это время штаны протирали. Власть надо применять, иначе порядок в городе не наведешь, только штрафами можно приучить засранцев вести себя в городе по человечески.
Аноним, 11 января 2020 10:55
Вы просто наивный северокорейский юноша! А оно ему надо? Ему и так хорошо и мухи не кусают, вам надо вы и делайте, а его вообще всё устраивает...
Moris, 10 января 2020 23:47
Может быть тогда и сотрудникам администрации следует перенести "свою парковку" с площади в другое место... например к ЦУМу там места всем хватит. А так получается что вы со своей Ёлкой нам будете мешать парковаться рядом с работой. Если вы уж так сетуете за безопасность то закрывайте совсем движение а не ограничивайте его!
Leonnz, 11 января 2020 13:05
я в шоке.... несколько десятков лет это была не магистраль, закрытая площадь, елку столько лет ставили и тут ОП! Оно же магистраль оказывается... А кто разрешил Вам тумбы на магистрали ставить? Я не могу понять всю чушь написанную выше.
Аноним, 11 января 2020 14:11
представляете, что было у него в голове когда он это писал

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