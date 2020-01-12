Мэр Бердска: Главный фиксатор скорости – это водитель! Или почему висят запрещающие проезд знаки около мэрии

В Бердске установлено 19 фиксаторов скоростного режима

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

-Почему подъезд к зданию мэрии огорожен запрещающими знаками?

-К вопросу о запрещающих знаках на проездах, ведущих на площадь М. Горького, хочу уточнить, что улица Максима Горького относится к категории городской магистрали на всем ее протяжении, включая площадь Максима Горького, но, поскольку пешеходы осуществляют движение по площади и рядом расположены многоквартирные дома, значит, наличие дорожных знаков имеет свою логику и соответствующее назначение. И тут же следующий вопрос, о гонщиках, которые по ночам гоняют по городу, не реагируя на запрещающие знаки и нарушая закон. К нам приезжают гонщики не из других городов, сами жители зачастую нарушают правила дорожного движения и устраивают гонки. Мы проводим рейды, в городе установлено 19 фиксаторов скоростного режима, но убежденно считаю, что главный фиксатор скорости – это водитель, севший за руль автомобиля, это прежде всего его личная ответственность.