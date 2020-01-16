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Визажист из Бердска: Если мужчина будет чувствовать себя звездой — пусть красится

18:15 16.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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«Курьер. Среда. Бердск» запускает новую рубрику «Бьюти-бум». В ней гуру макияжа, стайлинга и диетологии будут рассказывать о том, как мужчинам и женщинам стать красивыми.

Визажист из Бердска: Если мужчина будет чувствовать себя звездой пусть красится
Есть сферы деятельности когда сильному полу требуется макияж

Женщины по природе артистичны и обожают менять цвет волос и ногтей. Мужчины тоже не отстают от представительниц прекрасного пола, делают маникюр и депиляцию. А современный мужчина должен краситься? Рассказывает мастер бьюти-сферы бердский визажист Ксения Драчук.

— Я консервативный человек, но я понимаю, что мы не стоим на месте. Все развивается, в том числе и бьюти-сфера. Если мужчине будет комфортно и приятно с макияжем, он будет себя чувствовать звездой — пожалуйста, пусть красится. Это зависит от самого человека. Мой муж никогда бы не согласился.
По словам мастера, есть сферы деятельности, когда сильному полу требуется макияж. Например, он работает телеведущим или моделью. Но не нужно увлекаться. Все должно быть гармонично, уместно и дозировано.

— В обычной жизни мужчины прекрасны сами по себе. Это мы, девчонки, обожаем краситься,- считает визажист.
Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вам нравятся мужчины с макияжем?

Вася, 16 января 2020 19:38
Так и до трансгендеров не далеко с такими взглядами.

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