19 января Крещение Господне: нельзя ссориться, работать, жадничать и кушать жирную пищу

Святую воду набирают в ёмкости и хранят целый год. По поверьям, использовать её можно для разных целей: протирать лицо, употреблять внутрь натощак, давать выпить больному человеку.

Нельзя ссориться, вязать, вышивать на Крещение Господне

В православии есть несколько очень важных праздников, и один из них — Крещение Господне. Ежегодно это торжество отмечают 19 января — дата торжества остаётся неизменной, и не зависит от других церковных событий. Крещение отмечают в народе очень пышно: с праздником связано немало традиций, поверий и примет. Верующие люди в обязательном порядке идут в храм, чтобы послушать службу, помолиться и набрать святой воды.

Есть у праздника Крещения и очень спорный обычай: купаться в проруби. Некоторые священнослужители относятся к данному обряду отрицательно, некоторые — поддерживают его. Так или иначе, но очень много людей являются приверженцами купания в ледяной воде 19 января, а потому практически во всех населённых пунктах страны обустраивают специальные места для того, чтобы каждый желающий мог безопасно окунуться в иордань.

Что можно делать на Крещение

Считается, в праздник Крещения не только можно сходить в церковь — это необходимо сделать в обязательном порядке. Если же у человека не получает посетить храм по объективным причинам, то можно помолиться и дома. По народным поверьям, освящённая вода 19 января течёт даже из крана, но всё-таки предпочтительнее набирать её из тех источников, над которым священнослужители прочитали молитву.

Воду набирают в ёмкости и хранят целых год. По поверьям, использовать её можно для разных целей: протирать лицо, употреблять внутрь натощак, давать выпить больному человеку. Чтобы целиком и полностью ощутить дух таинства Крещения, лучше посетить освещение ближайшего водоёма. После этого можно и нужно вернуться домой и поужинать за праздничным столом с семьёй.

Утром 19 января можно умыться святой водой — считается, что это в обязательном порядке оздоровит любого человека. Воду в таком случае набирают 18 января, в Сочельник праздника. Можно освятить такой водой жилище, побрызгав во все углы — именно в углах, если верить народным преданиям, обитает нечистая сила.

Желательно позвонить всем родным и близким в праздник Крещения, и пожелать им всего самого лучшего. Все обиды и ссоры 19 января лучше забыть: попросите прощения у тех, кого обидели, и простите своих обидчиков сами.

Завтракают 19 января обычно после посещения церкви. В храме нужно причаститься, помолиться и послушать службу. После обеда можно отдыхать и думать только о хорошем. Не забудьте обратиться к Богу, и поблагодарить его за все положительные моменты, которые происходят у вас в жизни.

Что нельзя делать 19 января в праздник Крещения

Есть и некоторые запреты, которым лучше следовать в праздник 19 января:

нельзя на Крещение есть жирную, тяжёлую пищу, в большом количестве употреблять алкоголь, шумно веселиться;

запрещается работать по дому — уборка, стирка и готовка может «подождать». Не рекомендуется также браться за рукоделие: шитьё, вышивка и прочее также должно оставаться «в стороне»;

другие «мирские» дела, связанные с физическим трудом, тоже лучше отложить: к примеру, ремонт жилища или автомобиля;

нельзя ссориться с окружающими, будь то близкие люди, коллеги или случайные знакомые. Кроме того, не рекомендуется употреблять бранные слова — даже в мыслях;

не стоит жадничать 19 января, в том числе — не отказывайте в помощи тем, кто в ней в действительности нуждается.

Правда, «запрет на работу» в православные праздники многие осуждают, поскольку считают его нецелесообразным. По мнению некоторых православных верующих, работать можно в любой праздник — главное, чтобы человек смог отыскать время для мыслей о Боге и молитвы.

Почему нельзя купаться в проруби на Крещение

А вот традиция окунаться в прорубь 19 января является весьма спорной: многие её придерживаются, но некоторые священнослужители уверены, что она не является правильной.

По мнению противников крещенского купания, в первую очередь, нельзя сознательно вредить своему здоровью. Поверья о том, что те люди, которые купаются в проруби на праздник Крещения, не болеют, «работают» не всегда.

Также отмечается, что вся вода в праздник 19 января — священа, и не стоит «осквернять» её купанием. Вера же в чудодейственные свойства такой воды, с одной стороны, объяснима, с другой — не нужно требовать от Бога никаких чудес.

Больше же остального некоторых священнослужителей возмущает то, что люди искренне верят: одним лишь купанием в ледяной воде они «смывают» с себя все грехи. На самом деле избавиться от них поможет лишь искреннее раскаяние и молитва, но никак не ритуал, называемый скептиками больше «языческим», чем православным.

Источник: TheRussianTimes