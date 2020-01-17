Сдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска

Мужчина не отчаялся и накопил деньги на обследование и лечение индийскими дженериками. Главный инфекционист региона заверил: пациент мог рассчитывать на бесплатное обследование, но в стационаре.

Обследование на вирусную нагрузку гепатита С — дорогое удовольствие

Откровенный монолог прислал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» житель Бердска Иоан 15 января:

— У меня серьезное заболевание гепатит С. Выявили его на больничном в больнице Бердска, случайно. Врач увидела в анализах гепациты и отправила на анализ гепатита С. Закрывают больничный в окошке, и следом в регистратуре получаю анализ выявленного методом ИФА гепатита С. И куда мне теперь, спрашиваю в регистратуре у этой женщины, что делать.

Эта женщина, не скрывая своей радости и улыбаясь во весь рот, говорит, да не парься, мол, живи дальше, а этот анализ мы отправим к участковому врачу. Я ей говорю, мне нужен этот анализ, мне надо как-то лечиться. А вдруг ты его куда-нибудь денешь, предположила женщина и не отдала анализ, — рассказывает бердчанин.

Ионан вспоминает, как медик позвонили участковому врачу, чтобы она приняла решение: отдавать анализ или нет. Врач зашла в регистратуру, посмотрела, покрутила бумагу и посоветовала отдать анализ, отправив пациента к инфекционисту. В этот же день мужчина поинтересовался, куда и когда можно попасть на прием к инфекционисту. Женщина в белом халате посоветовала прийти утром, занять очередь в регистратуре и записаться на прием к врачу.

— Прихожу с утра, отстаиваю очередь и там уже другая женщина говорит, а в этой больнице нет инфекциониста. Вам, говорит, надо ехать в городскую больницу. Приезжаю в городскую больницу и вижу, что врач работает три дня в неделю с 8 до 11 часов дня. Отстояв очередь, получил ответ, что талонов нет, — разочарован Иоан.

У кабинета врача-инфекциониста, бердчанин передал результат анализа медсестре, а та — врачу. Их кабинета доктора медсестра вышла с направлениями на анализы.

— Вот тут и начинается все самое грустное. Анализы платные, в городской больнице таких не делают, а делают их в частных клиниках, которые отправляют эти анализы в лабораторию. Потом я каким-то чудом получил талон и попал к инфекционисту, которая меня ошарашила стоимостью одного курса лечения. Это таблетки из Индии в пределах 60 000 рублей. Продавца ищешь сам. Есть, мол, очередь на бесплатное лечение такого заболевания, есть какие-то квоты, лечат отечественными препаратами, — вспоминает беседу в врачом-инфекционистом житель Бердска.

Иоан начал искать информацию о лечении в интернете. Как выяснилось, от отечественных препаратов выпадают волосы, много побочных эффектов и лечение не дает гарантии на выздоровление.

— Через год я еле как наскреб эти деньги. Решил лечиться. И снова анализы, снова деньги. Купил. Пью таблетки и жду, какие будут результаты. Для чего я вообще это написал, а просто в таких ситуациях открывается интересная истина — реалии российской медицины без прикрас, — резюмирует мужчина.

По словам Иона, общие анализы и биохимию можно сдать бесплатно, а вирусные нагрузки, генотипы — более серьезные анализы на диагностику прогрессии болезни — платно. И только в частных клиниках. Почему в городской больнице не могут отправлять эти анализы в лабораторию бесплатно, интересуется бердчанин.

Главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обследоваться бесплатно можно. Но только в условиях стационара.

— Конечно, амбулаторно эти анализы делать не будут. Это очень дорогостоящие анализы и в стоимость поликлинического амбулаторного приема врача это не входит. А сели бы он обследовался в стационаре, ему бы все сделали бесплатно, — сообщила Лариса Позднякова «Курьер. Среда. Бердск» 16 января.

По информации главного инфекциониста Новосибирской области, для того, чтобы попасть в стационар нужны показания:

— Диагноз есть диагноз, но у каждого пациента есть свои нюансы течения болезни. Так происходит при любом заболевании. При госпитализации и обследовании, если действительно человеку показано, то в стационаре все обследования делаются абсолютно бесплатно. В том числе на вирусный гепатит и нагрузку, — рассказала врач-инфекционист.

Кроме того, по словам Ларисы Поздняковой, врачи бердской больницы должны направлять пациентов на консультацию в регистр вирусных гепатитов в Новосибирск, где наблюдаются все пациенты с впервые выявленным вирусом и поставленным диагнозом «гепатит». А дальше специалисты ставят его на учат и разбираются, что ему показано, а что нет.

«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 января направил запрос в адрес ЦГБ Бердска и Минздрав Новосибирской области с просьбой более подробно рассказать о том, на какую бесплатную медицинскую помощь могут рассчитывать пациенты с диагнозом «гепатит С».