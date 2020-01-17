Сдавать анализы в частных клиниках отправили больного гепатитом С врачи ЦГБ Бердска

Откровенный монолог прислал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» житель Бердска Иоан 15 января:
— У меня серьезное заболевание гепатит С. Выявили его на больничном в больнице Бердска, случайно. Врач увидела в анализах гепациты и отправила на анализ гепатита С. Закрывают больничный в окошке, и следом в регистратуре получаю анализ выявленного методом ИФА гепатита С. И куда мне теперь, спрашиваю в регистратуре у этой женщины, что делать.
Эта женщина, не скрывая своей радости и улыбаясь во весь рот, говорит, да не парься, мол, живи дальше, а этот анализ мы отправим к участковому врачу. Я ей говорю, мне нужен этот анализ, мне надо как-то лечиться. А вдруг ты его куда-нибудь денешь, предположила женщина и не отдала анализ, — рассказывает бердчанин.
Ионан вспоминает, как медик позвонили участковому врачу, чтобы она приняла решение: отдавать анализ или нет. Врач зашла в регистратуру, посмотрела, покрутила бумагу и посоветовала отдать анализ, отправив пациента к инфекционисту. В этот же день мужчина поинтересовался, куда и когда можно попасть на прием к инфекционисту. Женщина в белом халате посоветовала прийти утром, занять очередь в регистратуре и записаться на прием к врачу.
— Прихожу с утра, отстаиваю очередь и там уже другая женщина говорит, а в этой больнице нет инфекциониста. Вам, говорит, надо ехать в городскую больницу. Приезжаю в городскую больницу и вижу, что врач работает три дня в неделю с 8 до 11 часов дня. Отстояв очередь, получил ответ, что талонов нет, — разочарован Иоан.
У кабинета врача-инфекциониста, бердчанин передал результат анализа медсестре, а та — врачу. Их кабинета доктора медсестра вышла с направлениями на анализы.
— Вот тут и начинается все самое грустное. Анализы платные, в городской больнице таких не делают, а делают их в частных клиниках, которые отправляют эти анализы в лабораторию. Потом я каким-то чудом получил талон и попал к инфекционисту, которая меня ошарашила стоимостью одного курса лечения. Это таблетки из Индии в пределах 60 000 рублей. Продавца ищешь сам. Есть, мол, очередь на бесплатное лечение такого заболевания, есть какие-то квоты, лечат отечественными препаратами, — вспоминает беседу в врачом-инфекционистом житель Бердска.
Иоан начал искать информацию о лечении в интернете. Как выяснилось, от отечественных препаратов выпадают волосы, много побочных эффектов и лечение не дает гарантии на выздоровление.
— Через год я еле как наскреб эти деньги. Решил лечиться. И снова анализы, снова деньги. Купил. Пью таблетки и жду, какие будут результаты. Для чего я вообще это написал, а просто в таких ситуациях открывается интересная истина — реалии российской медицины без прикрас, — резюмирует мужчина.
По словам Иона, общие анализы и биохимию можно сдать бесплатно, а вирусные нагрузки, генотипы — более серьезные анализы на диагностику прогрессии болезни — платно. И только в частных клиниках. Почему в городской больнице не могут отправлять эти анализы в лабораторию бесплатно, интересуется бердчанин.
Главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обследоваться бесплатно можно. Но только в условиях стационара.
— Конечно, амбулаторно эти анализы делать не будут. Это очень дорогостоящие анализы и в стоимость поликлинического амбулаторного приема врача это не входит. А сели бы он обследовался в стационаре, ему бы все сделали бесплатно, — сообщила Лариса Позднякова «Курьер. Среда. Бердск» 16 января.
По информации главного инфекциониста Новосибирской области, для того, чтобы попасть в стационар нужны показания:
— Диагноз есть диагноз, но у каждого пациента есть свои нюансы течения болезни. Так происходит при любом заболевании. При госпитализации и обследовании, если действительно человеку показано, то в стационаре все обследования делаются абсолютно бесплатно. В том числе на вирусный гепатит и нагрузку, — рассказала врач-инфекционист.
Кроме того, по словам Ларисы Поздняковой, врачи бердской больницы должны направлять пациентов на консультацию в регистр вирусных гепатитов в Новосибирск, где наблюдаются все пациенты с впервые выявленным вирусом и поставленным диагнозом «гепатит». А дальше специалисты ставят его на учат и разбираются, что ему показано, а что нет.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 января направил запрос в адрес ЦГБ Бердска и Минздрав Новосибирской области с просьбой более подробно рассказать о том, на какую бесплатную медицинскую помощь могут рассчитывать пациенты с диагнозом «гепатит С».
Да
Щах и мат! Следующий вопрос!
Вирус гепатита С передается в основном через кровь, то есть при переливании крови, при проведении операций, стоматологических вмешательств (при профессиональной чистке зубов, при удалении зуба и т.д. — да, при пломбировании — нет), некоторых косметологических процедур, маникюра, вертикальный путь — при родах.
Так что зачастую пациент с гепатитом С это не инъекционный наркоман, а вполне себе социальный дядя (или тетя), например, ваш коллега по работе, учитель в школе, продавец в магазине.
Лаборатории есть, кабинеты тоже, я еще и стоматологии посещал и честно в анкете указывал, прям вот подходил и тыкал, что гепатит С и чтоб были осторожны и имели в виду. Везде один и тот же ответ у нас тут мол все обрабатывается, все под контролем.
Либо ты сам, либо когда ты уже полумертв.
Зато сколько всякой информации про пид, гепатит, сифилис, государственные программы. Чтоб выявить инфекцию это копейки, а чтоб лечить или за свой счет или когда уже обострение. Мне вот сказали, что есть какие то квоты, что за квоты, ну как всегда ни о чем скорей всего и это очередь.
Понимаете, очередь, и какая это очередь и достоишь ли ты в этой очереди.
Пока стоишь так и сдохнешь.
Больной гепатитом С не знает, что он болен и у него ничего не болит, ничего не беспокоит, кожа не желтая, глаза тоже, ничего не болит он может работать и не замечать, что он болен. Зачем в стационар, что там делать ? Все лечение это принимать один раз вдень одну таблетку и сидеть на диете, никаких капельниц, уколов, врачей наблюдающих за тобой этого ничего не надо. Это все когда обострение, вот тогда уже стационар. Врач назначает время, смотрит анализы, как проходит лечение и все. Тут одна проблема для населения, где взять денег на лечение, если их нет, тогда поставят в очередь, будут наблюдать, поставят на учет, квоты, что за квоты это кака то видимо скидка на препарат, а он тоже стоит денег, нормальных денег.
Еще интересно, какие та групы инвалидности и какие выплаты.
Это )) 10 000 рублей в месяц когда человек уже не может ходить.., пусть мол подавится все равно долго не протянет.
И чем там лечат в стационаре интересно, Российскими препаратами, уколами в печень от которых побочные эффекты? Не от одного так от другого.
Направили вас? Нет? А там и в стационар бы попали. Естественно, ни в нашу бердскую инфекционку.
Вот, это хорошо, что Курьер задал вопрос главному врачу области.
И что мы видим ? Проблема остается проблемой самих больных.
Врач, главврач, министр, никто не сможет решить эту проблему.
Ее должно решать правительство и не так, чтоб, только бы отстали.
Министру задайте этот вопрос и он так же будет говорить, вот мол у нас это, а здесь так. Он не может ее решить, нужны деньги и деньги большие.
Будет ли правительство думать у себя в думе ? Ну может быть и будет, но денег не даст. Это не они нам должны, это мы им всем вечно должны.
Перед выборами будут говорить об этом и обещать, программы, здоровье нации.
Там цена этих анализов не более 3000 рублей, первый анализ пцр рублей 700.
Потом анализ качественный не более 2000 и то в клиниках цены разные.
Самый дорогой этой количественный с генотипом 3000 рублей.
Сколько человек стоят на учете ?
Неужели это огромные деньги это же можно легко подсчитать, что это будет за огромная сумма, чего мы не стоим на этом свете)) интересно, что это за огромная сумма, для такой великой державы.