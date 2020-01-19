19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Запрещено на Крещение Господне-2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому

11:04 19.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
4 2

Запоминайте сны, приснившиеся в ночь с 18 на 19, так как они вещие.

Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому
На Крещение 2020 нельзя ссориться ни с кем, иначе можно осквернить воду
Сюжет: Православные обряды
Запрещено на Крещение Господне 2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по дому

Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священникЗапрещено на Крещение Господне-2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по домуЕщё 20 новостей

В преддверии одного из важнейших двунадесятых праздников — Крещения Господнего, мы собрали интересную информацию об этом дне, имеющем большое значение для верующих людей. Читайте далее о том, что нельзя делать на Крещение Господне, а также что стоит делать в этот день, чтобы провести его правильно.
Обычаи дня говорят о том, что накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать «Голодную кутью», или Святой Вечер, наподобие Рождественского.

В день самого праздника Крещения Господнего, который выделен красным цветом в календаре церковных праздников января, верующий человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду (о том, где купаться на Крещение Господне, мы писали ранее). Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Огромную целебную силу в этот день имеет и вода, которая становится живой. Говорят, что она долго не портится и избавляет от всего плохого. Но чтобы день и правда возымел такое влияние, нужно провести его правильно. Поэтому читайте далее о том, что надо делать на Крещение 2020.

Что надо делать на Крещение Господне 2020

  • Ранним утром на Крещение 2019 нужно произнести молитву о выздоровлении от болезней, мире и благополучии для близких, исполнении заветных желаний.
  • Не забудьте освятить дом святой водой.
  • Также запоминайте сны с 18 на 19, так как они вещие.
  • Начинайте благие дела в праздник Крещения Господнего, тогда все вернется сторицей.
  • Также можно крестить малышей и венчаться, ведь в этот день это к большому счастью.

Что нельзя делать на Крещение Господне 2020

Но также в важный христианский праздник есть важные запреты, которые нельзя нарушать. Примите следующие сведения во внимание.

  • Нельзя на Крещение Господне стирать, полоскать, да и в целом заниматься физическим трудом и делами по дому.
  • На Крещение 2020 нельзя ссориться ни с кем, иначе можно осквернить воду. Лучше провести день в душевной атмосфере в кругу близких, и не забыть про молитву.
  • Нельзя плакать в праздник, иначе есть риск лить слезы и до следующего года.
  • Также на Крещение 2020 нельзя шить, вышивать, вязать.
  • Категорические предписания в этот день и на жалобы, клевету и сплетни.

Источник: hochu.ua

Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы поститесь?

Аноним, 19 января 2020 10:19
НВР:
Да
Аноним, 19 января 2020 12:17
НВР:
Если - Я не научился воровать в этой стране, Я не хочу опускать ниже плинтуса ближнего своего - ради поднятия самооценки, потому,что воспитание не позволяет, идти по головам на работе - ради чуть большей подачки в конце месяца, это не моё, то пост по неволе длиться всю жизнь у тебя и твоей семьи...
1, 19 января 2020 12:52
Если ты Россию называешь "этой" страной, то может тебе поискать свою страну и её мучаться?
Аноним, 19 января 2020 13:45
" 1, 19 января 2020 12:52Если ты Россию называешь "этой" страной, то может тебе поискать свою страну и её мучаться?"

Если ты не понимаешь сказанное по русски, ты мало читал и вникать в суть вопроса - это не твоё, может ещё не поздно начать самопознание, а не указывать другим их путь в жизни, когда до сих пор свой не знаешь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сняли на видео погоню разъяренного мужчины с автоматом по улицам Челябинска
14:07 19-01-2020
Сняли на видео погоню разъяренного мужчины с автоматом по улицам Челябинска
Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины 1
13:45 19-01-2020
Оппозиционная Юлия Тимошенко: начался процесс ликвидации Украины
Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии
13:28 19-01-2020
Выплачивать пособие на детей до 18 лет предлагают Путину в Карелии
БердскПолыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске
13:10 19-01-2020
Полыхали баня и сарай за железной дорогой в Бердске
Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник
13:03 19-01-2020
Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник
Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ
12:56 19-01-2020
Великую депрессию и глобальный экономический кризис предсказала глава МВФ
Насиловал мальчиков в спортивной секции и турецких отелях тренер из Ленинградской области
12:35 19-01-2020
Насиловал мальчиков в спортивной секции и турецких отелях тренер из Ленинградской области
БердскГадать на крещенской святой воде строго запретили в Новосибирской митрополии жителям Бердска
12:12 19-01-2020
Гадать на крещенской святой воде строго запретили в Новосибирской митрополии жителям Бердска
Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии 2
11:47 19-01-2020
Полсотни террористов на танках атаковали правительственные войска в Сирии
Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани
11:32 19-01-2020
Сбежал клейменный ретривер шоколадного цвета в районе бани