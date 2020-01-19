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Крещение-2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах

15:16 19.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Меньше болеют, употребляя освященную воду, жители Бердска. В Новосибирске люди стоят на холоде, набрать освященной воды, в Бердске ее наливают в тепле, в храме. Многие бердчане брали воду про запас, набирая ее в бутылки и фляги.

Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Считается, что в Крещение вся вода обладает целебными свойствами
Сюжет: Православные обряды
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах

Крещение-2020: как использовать святую воду, что с ней делать категорически нельзяКрещение-2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмахЕщё 22 новости

Один из главных церковных праздников года — Крещение Господне — отмечают православные сегодня, 19 января. В крещенские купания в Бердске внесла свои коррективы погода: в начале января были оттепели, поэтому оборудованной купели в Бердске нет.
Как писал «Курьер. Среда. Бердск» около 17 лет на акватории Бердского залива на Крещение организовывали массовое купание в проруби, отметил.

— В праздник Крещения купели на берегу Бердского залива не получается сделать из-за тонкого льда. Но в некоторых храмах будут установлены маленькие купели, для того чтобы можно только лишь умыть свое лицо, умыть младенчика. Купаться можно будет дома. Открыть душ, сделать для себя любую приятную для себя температуру и искупать себя полностью, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» настоятель Преображенского собора отец Владимир.

В праздник Крещения сотни горожан спешат в Преображенский храм. Пока одни ставят свечи, другие наливают воду. В Новосибирске люди стоят на холоде, набрать освященной воды, в Бердске горожане брали воду в тепле, про запас, набирая ее в бутылки и фляги.

Вячеслав Степанищев несколько лет ходил окунаться в иордань на Бердском заливе, в 2020 году окунался дома. Бердчанин пришел с 5-литровыми баклашками, чтобы набрать воду родным — бабушкам, дедушкам, которые не могут прийти в храм.
— Мы освященной водой детей умываем,  сами умываемся и меньше болеем. Главное, верить, — поделился Вячеслав.

Пенсионерка Эмилия бережно упаковывает пластиковые бутылки с водой в пакеты и, не спеша, продвигается к выходу.
— Утром освященной водой запиваю таблеточки. Поэтому и дожила до 85 лет, — пояснила горожанка.

В храмах Бердска прошли праздничные богослужения. Отец Владимир поздравил читателей сайта «Курьер. Среда. Бердск» с праздником Крещения Господня.
— Сегодня мы вспоминаем, что Христос освятил воды, чтобы нам помочь в нашей жизни с Божьей помощью очищаться, умываться, обновляться и идти по пути земной жизни к Царствию небесному. Господь дает нам это чудо. Ежегодно мы принимаем эту воду крещенскую,благодатную, освященную. Ее нужно пить ежедневно, умываться можно каждый день и с Божьей помощью очищаться и обновляться, стремиться жить в чистоте и наследовать жизнь вечную и Царствие небесное — подчеркнул батюшка.

Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах
Крещение 2020 в Бердске: за святой водой выстроились очереди в храмах

Автор видео Елена Белоусова

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вы ходите в храм за освященной водой?

Аноним, 19 января 2020 15:47
НВР:
Мы не ищем лёгких путей? Смысл толкаться в очередях? Чем вода из водопровода хуже, кто проверял?

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