Умер от лейкоза экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

аккаунт Тимура Гайдукова в Instagram

В Москве умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

Осенью 2018 года Гайдуков написал в Instagram, что медики поставили ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Он отмечал, что проходит лечение в Москве.

«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима… Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36», — написал Мелик-Гусейнов в Facebook.

Источник: РИА Новости