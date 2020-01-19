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Умер от лейкоза экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

20:57 19.01.2020
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Об этом сообщил 19 января его друг Давид Мелик-Гусейнов: «И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми».

Умер от лейкоза экс участник команды КВН Город Пятигорск Тимур Гайдуков
аккаунт Тимура Гайдукова в Instagram
Сюжет: Онкология
Умер от лейкоза экс участник команды КВН Город Пятигорск Тимур Гайдуков

Умер от лейкоза экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур ГайдуковОнколог Александр Беляев: почему умер так быстро от рака желудка врач-онколог Андрей ПавленкоЕщё 186 новостей

В Москве умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.
Осенью 2018 года Гайдуков написал в Instagram, что медики поставили ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Он отмечал, что проходит лечение в Москве.
«И в светлый праздник Крещения — ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно — лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима… Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36», — написал Мелик-Гусейнов в Facebook.

Источник: РИА Новости

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