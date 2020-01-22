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Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабря

21:30 22.01.2020 Фото: pixnio.com
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К июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года, заявил президент. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума 5500 руб.), а с 2021 года она может быть удвоена — 11 000 руб.

Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабря
Как подчеркнул Путин, пособие будут платить детям до семи лет включительно
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабря

Детские пособия от 3 до 7 лет: начислять будут с 1 января 2020 года. Документы подавать до 31 декабряДетские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент ПутинЕщё 12 новостей

Семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, должны до 31 декабря подать все документы, необходимые для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет Интерфакс. 

«Начисления пойдут с 1 января текущего года. К июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год», — сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань в среду.

Он напомнил, что такие семьи ежемесячно смогут получать половину прожиточного минимума ребенка, что составляет в среднем по стране порядка 5,5 тыс. рублей.

По словам президента, сейчас нужно понять, что эта сумма будет означать для семьи и поможет ли она повысить ее доход. «Для семей, где этого будет недостаточно, чтобы достичь этого уровня (прожиточного минимума), тогда такие семьи будут получать 11 тыс. на следующий год», — сказал Путин.

Ранее президент в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Как подчеркнул Путин, пособие будут платить детям до семи лет включительно.

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