Требует народные выборы мэра у спикера совета депутатов житель Бердска

прямые выбора главы Бердска отменили в 2014 году

«Курьер. среда. Бердск» продолжает публикацию ответов спикера совета депутатов Бердска Валерия Бадьина на ваши вопросы.

— На тридцать второй сессии Совета депутатов города Бердска четвертого созыва, которая состоялась 07.11.2019, в повестке сессии был вопрос под об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Бердска, который был проголосован «ЗА» абсолютным большинством депутатов! И это волеизъявление избирателей-бердчан? Не кажется ли вам, что если провести опрос жителей Бердска, то они выскажутся за возвращение нашему городу прямых и открытых выборов главы города, путём всенародного голосования? Уверен, что результат волеизъявления народа будет около 90% «за». Лично вы как считаете?

— Совет депутатов города Бердска, как законодательный орган, принимает нормативно-правовые акты только на местном уровне. Выборы глав муниципальных образований регламентируются на федеральном и областном уровне. Так, в статье 36 Федерального закона от 6.10.2003N° lЗl-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указано, что «Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N 484-O3 (ред. от 01.07.2019) «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района или городского округа, за исключением города Новосибирска, рабочего поселка Кольцово, избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

Таким образом, Совет депутатов города Бердска не имеет полномочий по урегулированию вопроса выборов главы муниципального образования, — резюмировал Валерий Бадьин.

Напомним, что именно Бердск во многом повлиял на областное руководство в решении отменить прямые выборы глав. Новосибирский экс-губернатор Владимир Городецкий говорил прямым текстом, что взяточничество мэра-коммуниста Ильи Потапова ставит крест на «демократических экспериментах». Видимо, и сменивший Потапова в должности и. о. главы Андрей Михайлов не внушал доверия губернатору. С низкой поддержкой народа он бы не прошел в мэры на выборах.

26 ноября 2015 года нынешний мэр Бердска Евгений Шестернин был избран по конкурсу. Новому мэру пришлось сражаться за свой пост с 14-ю соперниками. Шестернин показал наилучшие знания законодательства, написав тест на 28 баллов (из 30 возможных). Его послужной список, управленческий опыт и программа развития Бердска покорили местных депутатов, проголосовавших за него как за главу города.