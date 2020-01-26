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Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска

17:23 26.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Нормативно-правовая база нового закона о поддержке малоимущих семей будет готова к лету. Родителям важно подать заявление и документы до 31 декабря 2020 года. На каждого ребенка выплатят по 5,5 тыс. рублей.

Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска
Жизнь семей с маленькими детьми станет легче — уже в 2020 на каждого ребенка полагается пособие на 5,5 тыс. рублей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска

Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми БердскаСписок документов на пособие для детей с 3-х лет до 7 малоимущим семьям БердскаЕщё 20 новостей

Объяснил о пособиях семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет президент России Владимир Путин вчера, 22 января. Он, напомнил, ошарашил россиян в середине января, высказывая свои предложения о мерах социальной поддержки семей с детьми Федеральному собранию.

Так, семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Начисления уже идут с 1 января 2020 года, однако получить их можно будет только ближе к лету. Именно к июлю новое правительство выработает связанную с этим нормативную базу.

При этом, чтобы получить пособие, семьям с невысоким доходом нужно подать заявления и документы до 31 декабря текущего года, заявил Владимир Путин.

— Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года, — сказал президент на встрече с представителями общественности.
Стоит отметить, что малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка не до полных семи лет, а до исполнения 8 лет ребенку.

— Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь, — уточнил президент.

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От редакции

Заставят отчитываться за пособия на детей?

Аноним, 23 января 2020 10:49
Благодетельство по сути не знает границ... Давайте объясню это на примере. у меня зарплата около 60тыс, жена (не работает), двое детей, одному три. путем нехитрых математических действий выясняем что мы не малоимущие и мой доход на всех нас четверых выше прожиточного минимума. таким образом с выплатой иду лесом. По приходу в магазин почему то странным образом выясняется, что цены на все поднялись (естественно, если у народа появились лишние деньги, то их надо у него изъять любыми способами, что бы вернуть их в бюджет в виде налогов). Те же самые цены выкатятся и для работающих среднего возраста, дети которых давно уже подросли за границы 7 лет. Что имеем в итоге? А то что под прикрытием социальной поддержки семей с детьми вся эта беда переложится на остальных граждан. Поймите, денег в казне как была одна определенная масса, так она там и останется, просто моя семья конкретно станет еще более бедной, но в "понятиях" государства мы не малообеспеченные. Кстати, тоже самое касается маткапитала. Сначала у всего народа отняли пенсии путем повышения пенсионного возраста, теперь часть облагодетельствуют путем возврата маткапиталом. Кстати, очень бы хотелось теоретически знать, на сколько стоил бы дешевле кв.м. жилья, если б такого понятия как маткапитал не существовало...
Виктория, 24 января 2020 21:51
Да!!! У моего мужа доход 45.000. 2 детей 2,7 и 1,9. Первый рождён в 2017 году на него не положено, на второго тоже, так как пустили мат.капитал как первый взнос. У нас 2 ипотеки. Связались с новостройкой когда брали первую ипотеку. Опять же Путину спасибо, который под 5% разрешил только новостройки брать!!!! Первый недострой стоит, ипотеку платим. Взяли вторую. Короче я в бешенстве!
Виктория, 24 января 2020 22:29
В итоге нам выплаты не положены. Зато тем кто неофициально работают, тем кто понарожают и задницу поднять не могут выйти на работу, им положено! А мы их содержать должны!
Татьяна, 24 января 2020 01:26
Подскажите пожалуйста какие документы нужно собрать и как написать заявление?
Ольга, 24 января 2020 17:19
Молодец!
Аноним, 24 января 2020 20:35
А ничего что выплата идёт на второго ребёнка из маткапитала. Вот просто получается про жрать и потом я извиняюсь про... Ть. А если я уже израсходовала маткапитал на покупку квартиры, то тогда получается шиш
Аноним, 24 января 2020 21:07
Пособия с 3х до 7 лет детям, кто родился в 2020г,или нет?
Аноним, 24 января 2020 21:29
Скажи пожалуйста когда этот закон на детей 3до 7лет по 5/5рублеф ставропольском курской. Районе выйдет
Мать 3 детей, 24 января 2020 22:22
Добрый вечер! Меня интересует вопрос пособие с 3 лет до 7 лет, распространяется на детей рождённых с какого конкретно года?
Елена, 24 января 2020 23:44
При чем здесь года? Всех детей от 3 лет...
Елена, 24 января 2020 23:11
Какие года входят в эту выплату
Марем, 25 января 2020 00:13
А если ребенку 2 года когда можно подавать заяву
Татьяна, 25 января 2020 00:36
Можно узнать.Моей дочери 20 лет ,если я рожу 2 ребенка сколько мне выплатять материнский капитал
616 тысяч, 25 января 2020 02:45
616 тысяч
Аноним, 25 января 2020 03:37
Как всегда, малоимущих уже все отдали, а это в основном люди на крутых тачках, работающие на частника, с огромными зарплатами, все бесплатно получают, а люди, которые по грани идут, которым тысячу не хватает до этого статуса лесом, так и живем
Владимир, 25 января 2020 07:38
У меня трое 10,5,5. И 3 года,а зарплата на данный момент не превышает 8000 т р.Я думаю это хорошая помощью,и мне не придется брать очередной кредит чтобы одеть ребенка в школу или д/с.
Маргарит, 25 января 2020 21:55
Скажите пожалуйста у меня третий ребёнок радился 2019 году нам паложени эти в плоти.

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