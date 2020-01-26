Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска

Нормативно-правовая база нового закона о поддержке малоимущих семей будет готова к лету. Родителям важно подать заявление и документы до 31 декабря 2020 года. На каждого ребенка выплатят по 5,5 тыс. рублей.

Жизнь семей с маленькими детьми станет легче — уже в 2020 на каждого ребенка полагается пособие на 5,5 тыс. рублей

Объяснил о пособиях семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет президент России Владимир Путин вчера, 22 января. Он, напомнил, ошарашил россиян в середине января, высказывая свои предложения о мерах социальной поддержки семей с детьми Федеральному собранию.

Так, семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно.

Начисления уже идут с 1 января 2020 года, однако получить их можно будет только ближе к лету. Именно к июлю новое правительство выработает связанную с этим нормативную базу.

При этом, чтобы получить пособие, семьям с невысоким доходом нужно подать заявления и документы до 31 декабря текущего года, заявил Владимир Путин.

— Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года, — сказал президент на встрече с представителями общественности.

Стоит отметить, что малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка не до полных семи лет, а до исполнения 8 лет ребенку.

— Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь, — уточнил президент.