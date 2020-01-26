Список документов на пособие для детей с 3-х лет до 7 малоимущим семьям Бердска

Министерство труда и соцзащиты населения Новосибирской области пока не готово дать точный список документов — закона нет.

Пока не ясно, кто и когда начнет осуществлять выплаты детям с 3 до 7 лет

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Так, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до полных 8 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. При этом семьи с детьми указанного возраста могут рассчитывать на такую выплату с 1 января 2020 года.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход через портал Госуслуг. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

Власти, продолжил президент, должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч рублей».

Родители, чьи дети пересекли рубеж 3-х лет и не отметили 8-й день рождения паникуют: куда иди, какие документы готовить и когда они получат по 5,5 тыс. рублей на одного ребенка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве социальной защиты Новосибирской области сегодня, 24 января, закон все еще не принят. Поэтому пока не ясно, какая служба будет в ответе за путинскую реформу, какая служба будет проводить начисления, а главное, какие документы и когда нужно готовить. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Бердске проживает около 10 000 детей. Из них 6002 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Кто может рассчитывать на пособие

На выплату могут претендовать семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает размера одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Чтобы получать такую выплату, нужно будет подать заявление, а также указать свой официальный доход.

Стоит отметить, что прожиточный минимум Новосибирской области трудоспособного населения в 3 квартале 2019 года составил 12 216 рублей. а на ребенка — 11 698 рублей. На душу населения уровень прожиточного уровня составил 11 475 рублей.



Какие документы обычно просят для назначения пособий

1. Документы, подтверждающие рождение или усыновление детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

б) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;

в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, — при рождении ребенка на территории иностранного государства — участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года (далее — Конвенция от 5 октября 1961 года);

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года;

документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью — при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления — для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.

5. Сведения о доходах членов семьи:

а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;

б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;

в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Напомним, Владимир Путин советовал чиновникам максимально упростить систему назначения пособий. В его обращении к министрам говорилось, что малоимущим семьям нужно будет предоставить лишь заявление и справку об официальном доходе.