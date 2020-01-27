Путин поручил продлить выдачу маткапитала семьям с детьми до 2026 года

Также поручено обеспечить предоставление права на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился (был усыновлён) первый ребёнок. Это 466 617 рублей, в случае рождения второго ребёнка размер выплаты увеличится на 150 тыс. рублей.

Путин 15 января 2020 года выступил с обращением к Федеральному собранию, где немало говорил о поддержке семьи

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Соответствующий перечень поручений опубликован пресс-службой Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.

При этом необходимо обеспечить ежегодную индексацию размера маткапитала.

Также поручено обеспечить предоставление права на получение материнского капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлён) первый ребёнок.

Размер этих средств должен составить 466 617 рублей, в случае рождения второго ребёнка размер выплаты должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

Ранее президент поручил сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.

24 января в ПФР сообщили, что подготовили документы для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, передает РТ. В частности, речь идёт о проекте по внесению изменений в закон о материнском капитале.